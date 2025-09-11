Угроза логистике ВСУ: офицер рассказал об опасных российских "дронах-ждунах" (видео)

Россия активно пытается нарушать логистические маршруты Сил обороны Украины в Донецкой области, используя для этого все доступные средства — от аэроразведки до массового применения FPV-дронов, включая так называемые «дроны-ждуны».

Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире "24 Канала", комментируя ситуацию на Покровском направлении.

Дроны РФ - офицер Черняк о беспиоолтниках-ждунах на Донбассе см. с 9:30

"Россияне отдают предпочтение всему, что может нарушить нашу логистику. И пехоте. Это то, чем мы занимались усиленно с 2022 года, потому что без логистики войны не будет, так как не будет чем воевать. А россияне это поняли относительно недавно и пытаются привлекать различные подразделения для этого", — сообщил Черняк.

По его словам, основной задачей оккупантов с начала лета стало не только продвижение в Донецкой области, но и систематическое выведение из строя украинской логистики. С этой целью противник привлекает специализированные подразделения БПЛА, включая известный в узких кругах "Рубикон", которое специализируется именно на таких узкопрофильных задачах. А вот бронетехника и артиллерия используются реже, поскольку ставка делается на дроны, отметил офицер.

Кроме того, россиянами ведется тщательная аэроразведка для поиска маршрутов подвоза боекомплекта и ротации личного состава. Такая тактика, к сожалению, приносит свои результаты — даже бронированная техника после удачного поражения дроном уже не может выполнить логистическую задачу.

Черняк подчеркнул, что логистических маршрутов на линии фронта немного, поэтому их вывод из строя сильно усложняет снабжение. В такой ситуации приходится полагаться на наземные беспилотные платформы, которые могут везти до 300 кг нагрузки, ведь остальная техника становится легкой добычей беспилотников.

"Бронированные автомобили, пикапы, мотоциклы являются довольно легкой мишенью для российских дронов, особенно "дронов-ждунов", которых очень много на линии боевого столкновения, и которые просто могут до 6 часов ждать на логистических маршрутах. И когда видят, что едет военная машина, они начинают на нее охотиться", — говорит военный.

Такие аппараты, по словам офицера, представляют особую угрозу — они остаются незамеченными до начала атаки, затем они преследуют цель и атакуют. А когда цель подбита, россияне запускают дополнительные дроны, чтобы уничтожить ее окончательно. В то же время, если "ждунов" удается обнаружить, чаще всего их обезвреживают.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что россияне продолжают адаптироваться и копировать успешные украинские решения в области беспилотных систем. По его словам имеет место своего рода "технологическая гонка", и победа будет за теми, кто способен не просто модернизировать готовые решения, а и опережать в ней.