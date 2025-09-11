"Эффект неожиданности": в сети показали, как украинские дроны-"ждуны" уничтожают ВС РФ (видео)

Силы обороны Украины применяют против российских оккупантов ударные беспилотники, способные выжидать приближения цели в засаде.

Related video

Кадры работы украинских беспилотников-"ждунов" по ВС РФ опубликовал журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

Поражение ВС РФ дронами-"ждунами"

На видео дроны в основном караулят цели, затаившись на обочине. В отдельных случаях БПЛА взлетают непосредственно с дороги, по которой движется враг.

Важно

Сидели в засаде: украинский FPV-дрон нашел и уничтожил БПЛА-"ждунов" РФ (видео)

Заметив цель, дроны поднимаются в воздух настолько быстро, что оккупанты часто не успевают покинуть свой транспорт. Некоторые БПЛА также оборудованы тепловизорами, о чем свидетельствуют кадры ночного поражения ВС РФ.

"Операторы терпеливо ожидают технику и живую силу противника, моментально поднимаются в воздух и атакуют. Эффект неожиданности не оставляет врагу никаких шансов на спасение", — прокомментировал видео Бутусов.

Напомним, офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк рассказал, что ВС РФ тоже используют дроны-"ждуны", чтобы нарушать логистические маршруты Сил обороны Украины в Донецкой области.

Фокус также сообщал, что засады российских БПЛА-"ждунов" были замечены в приграничных селах Сумской области. Оккупанты размещают их вдоль дорог, троп и даже на огородах местных жителей.