"Ефект несподіванки": в мережі показали, як українські дрони-"ждуни" знищують ЗС РФ (відео)

Сили оборони України застосовують проти російських окупантів ударні безпілотники, здатні вичікувати на наближення цілі у засідці.

Кадри роботи українських безпілотників-"ждунів" по ЗС РФ опублікував журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

Ураження ЗС РФ дронами-"ждунами"

На відео дрони здебільшого чатують на цілі, затаївшись на узбіччі. В окремих випадках БПЛА злітають безпосередньо з дороги, по якій рухається ворог.

Помітивши ціль, дрони підіймаються в повітря настільки швидко, що окупанти часто не встигають покинути свій транспорт. Деякі БПЛА також обладнані тепловізорами, про що свідчать кадри нічного ураження ЗС РФ.

"Оператори терпляче очікують на техніку та живу силу противника, вмить піднімаються у повітря та атакують. Ефект несподіванки не залишає ворогу жодних шансів на порятунок", — прокоментував відео Бутусов.

Нагадаємо, офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк розповів, що ЗС РФ теж використовують дрони-"ждуни", щоб порушувати логістичні маршрути Сил оборони України в Донецькій області.

Фокус також повідомляв, що засідки російських БПЛА-"ждунів" були помічені в прикордонних селах Сумської області. Окупанти розміщують їх вздовж доріг, стежок та навіть на городах місцевих жителів.