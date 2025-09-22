Запускатиме FPV-дрони по ЗС РФ: бойовий робот "Джанкой" отримає режим "ждуна" (відео)

Українська компанія Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 свій перший наземний роботизований комплекс (НРК) на гусеничному ходу "Джанкой".

Related video

Первинний варіант наземного дрона "Джанкой" розробив львівський інженер. Пізніше Vyriy Drone повністю викупила проєкт і почала випробування на Харківщині, розповів CEO компанії Олексій Бабенко порталу "Мілітарний".

Vyriy Drone представила НРК "Джанкой"

НРК "Джанкой" насамперед створений для логістики та евакуації поранених. В майбутньому також може з'явитися інженерна версія з ковшем для копання позицій та модель з бойовою туреллю. Розміри наземного робота дозволяють монтаж великокаліберної зброї.

НРК Джанкой Фото: Мілітарний

Компанія також збирається створити версію "дрон-ждун", яка буде нести до шести дронів на оптоволоконні. Цей комплекс буде очікувати на ворога у зоні бойових дій, щоб запустити FPV-дрони для його ураження.

Важливо

FPV-дрон підірвав робота з вибухівкою: ЗСУ показали, як знищили важливий міст (відео)

Повідомляється, що "Джанкой" отримав супутниковий зв'язок та систему дистанційного керування ExpressLRS, що робить можливим управління на великих відстанях. Окрім того, наземного робота планують оснастити штучним інтелектом (ШІ) для оминання перешкод та швидшого переміщення до цілі.

"Це неприбутковий проєкт. Але без роботизованих наземних комплексів неможливо виграти війну", — сказав Олексій Бабенко.

Характеристики НРК "Джанкой":

максимальне навантаження — понад 500 кг;

запас ходу — 30–50 км;

максимальна швидкість руху — понад 20 км/год;

тип силової установки — електричні двигуни 2×2800 Вт;

робоча температура — від −20 °C до +55 °C;

долання перешкод — підйом до 32°;

типи зв’язку — супутниковий, стільниковий (LTE), бездротовий (ELRS);

навігація — GPS;

камери — 2 сутінкові або 2 тепловізійні;

тип відео — цифрове/аналогове з інфрачервоним підсвічуванням;

розміри — 124 × 210 × 80 см.

Нагадаємо, раніше в Україні представили багатофункціональний наземний роботизований комплекс VATAG з бойовим модулем.

Фокус також повідомляв, що бійці та інженери ЗСУ розробили антидроновий НРК "Прометей", яким можна керувати з тилової кав'ярні.