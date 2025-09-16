Для знищення ЗС РФ та логістики: в Україні створили бойового робота VATAG (фото)

В Україні представили багатофункціональний наземний роботизований комплекс (НРК) VATAG з бойовим модулем.

Дрон VATAG призначений для широкого спектра завдань — від логістики до участі в бойових операціях. Про це повідомляє "Мілітарний".

За даними порталу, НРК наземний робот може перевозити озброєння, виконувати інженерні роботи та підтримувати бойові дії в складному середовищі. Максимальна вага вантажу, який може перевозити наземний робот, становить понад 2 тонни.

Також повідомляється, що VATAG здатен працювати автономно завдяки гібридній силовій установці з високим ККД палива. Серед інших доступних можливостей платформи — режим тиші для прихованих дій, можливість роботи як мобільного павербанка для підрозділів, інтеграція озброєння, стійкість до РЕБ і автономна навігація без GPS із режимом конвою та оминанням перешкод.

Для бойових місій VATAG наземний робот отримав модуль калібру 25 мм власної розробки. Окрім того, архітектура НРК включає програмно-апаратні рішення на основі штучного інтелекту (ШІ) для подальшого розвитку автономності.

НРК VATAG Фото: Мілітарний

Нагадаємо, рота наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади Холодний Яр Alter Ego підірвала на Східному напрямку міст, використовуючи НРК та FPV-дрон.

Фокус також писав про те, що у РФ заявили про успішні польові випробування лазерної установки "Игнис" на базі наземного робототехнічного комплексу "Кур'єр".