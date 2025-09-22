Будет запускать FPV-дроны по ВС РФ: боевой робот "Джанкой" получит режим "ждуна" (видео)

Украинская компания Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 свой первый наземный роботизированный комплекс (НРК) на гусеничном ходу "Джанкой".

Первоначальный вариант наземного дрона "Джанкой" разработал львовский инженер. Позже Vyriy Drone полностью выкупила проект и начала испытания на Харьковщине, рассказал CEO компании Алексей Бабенко порталу "Милитарный".

Vyriy Drone представила НРК "Джанкой"

НРК "Джанкой" прежде всего создан для логистики и эвакуации раненых. В будущем также может появиться инженерная версия с ковшом для копания позиций и модель с боевой турелью. Размеры наземного робота позволяют монтаж крупнокалиберного оружия.

НРК Джанкой Фото: Милитарный

Компания также собирается создать версию "дрон-ждун", которая будет нести до шести дронов на оптоволокне. Этот комплекс будет ожидать врага в зоне боевых действий, чтобы запустить FPV-дроны для его поражения.

Сообщается, что "Джанкой" получил спутниковую связь и систему дистанционного управления ExpressLRS, что делает возможным управление на больших расстояниях. Кроме того, наземного робота планируют оснастить искусственным интеллектом (ИИ) для обхода препятствий и быстрого перемещения к цели.

"Это неприбыльный проект. Но без роботизированных наземных комплексов невозможно выиграть войну", — сказал Алексей Бабенко.

Характеристики НРК "Джанкой":

максимальная нагрузка — более 500 кг;

запас хода — 30-50 км;

максимальная скорость движения — более 20 км/ч;

тип силовой установки — электрические двигатели 2×2800 Вт;

рабочая температура — от -20 °C до +55 °C;

преодоление препятствий — подъем до 32°;

типы связи — спутниковая, сотовая (LTE), беспроводная (ELRS);

навигация — GPS;

камеры — 2 сумеречные или 2 тепловизионные;

тип видео — цифровое/аналоговое с инфракрасной подсветкой;

размеры — 124 × 210 × 80 см.

Напомним, ранее в Украине представили многофункциональный наземный роботизированный комплекс VATAG с боевым модулем.

Фокус также сообщал, что бойцы и инженеры ВСУ разработали антидроновой НРК "Прометей", которым можно управлять из тыловой кофейни.