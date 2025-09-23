"Цап-відбувайло, який ризикує собою": для ЗСУ створили дешевий дрон-розвідник "Бабка" (відео)

Українська компанія TAF Іndustries продемонструвала у польових умовах свій недорогий комплекс для аеророзвідки з цифровим відеозвʼязком TAF-U1 «Бабка».

Дрон "Бабка" став відповіддю вітчизняних інженерів на застосування ворогом БПЛА-перехоплювачів проти розвідувальних безпілотників Сил оборони України. Про це розповів представник TAF Іndustries Владислав порталу dev.ua.

Комплекс TAF-U1 "Бабка"

За його словами, на сьогодні TAF-U1 "Бабка" є найдешевшим розвідувальним дроном літакового типу з цифровим відео. Розробники мали на меті створити БПЛА, який військовим не буде страшно втратити.

"Чимало виробників встановлюють системи ухилення від ураження або системи РЕБ, які створюють "штору" прямо на літаку. Але наш підхід — це створити "Бабку", настільки дешевий розвідник, втрата якого знецінить економічну доцільність його знищення", — пояснив Владислав.

Він зазначив, що бригади, в координації з якими розроблявся новий дрон, часто працюють з дорожчими розвідувальними безпілотниками "Лелека" та Shark. За задумом виробника, екіпажі можуть використовувати "Бабку" там, де небезпечно запускати більш цінні БПЛА.

"Це той виріб, який може на себе взяти удар у випадку загрози і підтвердити наявність чи відсутність перехоплювачів і засобів ураження противника на даному напрямку. "Бабка" — це той цап-відбувайло, який ризикує собою. Така його доля, для цього він розроблявся", — наголосив представник TAF Іndustries.

На що здатен дрон "Бабка"

Розробники розповіли, що для забезпечення балансу між дешевизною БПЛА та якістю довелося виділити основні характеристики, пожертвувавши іншими. До прикладу, дрон більше обмежений по часу в повітрі за рахунок батарей, ніж по дистанції польоту.

Основний канал керування БПЛА реалізований на базі технології Crossfire, а резервний канал забезпечує роботу на автопілоті в умовах відсутності GPS та GNSS. Оптика на дроні забезпечує 30-кратний оптичний зум.

Характеристики дрона TAF-U1 "Бабка":

робочий тактичний радіус — 40-50 км;

час польоту – до 2 год;

робоча висота польоту – 1000 км;

максимальна висота польоту – до 2000 км.

"На швидкості 70 км/год можна пролетіти 40 хвилин до цілі, ще 40 хвилин покружляти біля цілі і повернутися назад. За цей час можна розвідати обстановку як в процесі польоту, так і в точці розвідки", — додав представник компанії.

Комплект TAF-U1 "Бабка" включає:

4 БПЛА;

ноутбук з попередньо встановленим ПЗ;

станцію прийому відео;

антени прийому відео;

наземний ретранслятор;

планшет з програмою "Кропива".

Щоб знизити вартість серійного виробу, багато дрібних рішень були зроблені власними зусиллями TAF Іndustries. Частина комплектуючих також походять з Китаю. Крім того, для економії було вирішено відмовилися від композитних фюзеляжів.

За розрахунками компанії, вартість заміни одного борта TAF-U1 "Бабка" становитиме близько 100 000 грн, а вся інфраструктура включно з чотирма літаками обійдеться приблизно в 1,1 млн. Наразі БПЛА не представлений у продажі, а тестується з бригадами та постачається через благодійні фонди.

