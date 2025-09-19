Доставить FPV-дрони в тил РФ: в Україні показали дрон-матку "Вересень" (фото)
Українська компанія Vyriy drone представила на виставці Defense Tech Valley 2025 дрон-матку "Вересень", що переносить на собі FPV-дрони та розвідує для них цілі.
Двомоторний безпілотний літак "Вересень" був створений у співпраці з підрозділом K-2 та був названий на честь його командира Кирила Вереса. Про це розповів CEO Vyriy drone Олексій Бабенко порталу "Мілітарний".
За його словами, дрон "Вересень" може нести два FPV-дрони із корисним навантаженням до 1,5 кілограмів. Цього достатньо, щоб оснастити коптери уламковою бойовою частиною або протитанковою кумулятивною гранатою серії ПГ-7В.
Для зв’язку дрон використовує модулі ППРЧ з постійною зміною робочої частоти, а також систему просторової навігації з орієнтуванням на наземні маяки. Апарат злітає з катапульти та може розвивати крейсерську швидкість у 70 км/год з можливістю розгону до 130 км/год.
"Вересень" здатен залітати в тил ЗС РФ на десятки кілометрів, залежно від навантаження. Зверху також додається власна дальність FPV-дронів. Для них дрон-матка ретранслює одночасно два канали зв’язку.
Окрім того, БПЛА може працювати у якості повноцінного дрона-камікадзе, несучи до 4 кг корисного навантаження на відстань до 75 кілометрів. В такому режимі його максимальний час польоту становить 1 годину.Важливо
Витривалість можна збільшити до 3 годин, замінивши бойове навантаження на додаткові батареї. В такій комплектації БПЛА перетворюється на розвідника з радіусом дії 50 кілометрів.
"Він вже готовий до серійного виробництва як розвідник та ще тестується в роботі з FPV-дронами. По всім характеристикам виходить "з запасом", але ми ще шукаємо граничні параметри для зручної роботи", — зазначив. Олексій Бабенко.
Нагадаємо, українська компанія Strategy Force Solutions повідомила, що її дрони-матки GOGOL-M виконали першу автономну місію проти російських цілей.
Фокус також писав про те, що російське конструкторське бюро "Валькірія" представило дрон-матку RD-8, яким можна керувати через супутниковий інтернет Starlink.