Доставить FPV-дрони в тил РФ: в Україні показали дрон-матку "Вересень" (фото)

Українська компанія Vyriy drone представила на виставці Defense Tech Valley 2025 дрон-матку "Вересень", що переносить на собі FPV-дрони та розвідує для них цілі.

Двомоторний безпілотний літак "Вересень" був створений у співпраці з підрозділом K-2 та був названий на честь його командира Кирила Вереса. Про це розповів CEO Vyriy drone Олексій Бабенко порталу "Мілітарний".

Vyriy drone представила дрон "Вересень"

За його словами, дрон "Вересень" може нести два FPV-дрони із корисним навантаженням до 1,5 кілограмів. Цього достатньо, щоб оснастити коптери уламковою бойовою частиною або протитанковою кумулятивною гранатою серії ПГ-7В.

Для зв’язку дрон використовує модулі ППРЧ з постійною зміною робочої частоти, а також систему просторової навігації з орієнтуванням на наземні маяки. Апарат злітає з катапульти та може розвивати крейсерську швидкість у 70 км/год з можливістю розгону до 130 км/год.

Дрон "Вересень" Фото: Мілітарний

"Вересень" здатен залітати в тил ЗС РФ на десятки кілометрів, залежно від навантаження. Зверху також додається власна дальність FPV-дронів. Для них дрон-матка ретранслює одночасно два канали зв’язку.

Окрім того, БПЛА може працювати у якості повноцінного дрона-камікадзе, несучи до 4 кг корисного навантаження на відстань до 75 кілометрів. В такому режимі його максимальний час польоту становить 1 годину.

Витривалість можна збільшити до 3 годин, замінивши бойове навантаження на додаткові батареї. В такій комплектації БПЛА перетворюється на розвідника з радіусом дії 50 кілометрів.

"Він вже готовий до серійного виробництва як розвідник та ще тестується в роботі з FPV-дронами. По всім характеристикам виходить "з запасом", але ми ще шукаємо граничні параметри для зручної роботи", — зазначив. Олексій Бабенко.

