Доставит FPV-дроны в тыл РФ: в Украине показали дрон-матку "Вересень" (фото)

Украинская компания Vyriy drone представила на выставке Defense Tech Valley 2025 дрон-матку "Вересень", который переносит на себе FPV-дроны и разведывает для них цели.

Двухмоторный беспилотный самолет "Вересень" был создан в сотрудничестве с подразделением K-2 и был назван в честь его командира Кирилла Вереса. Об этом рассказал CEO Vyriy drone Алексей Бабенко порталу "Милитарный".

Vyriy drone представила дрон "Вересень"

По его словам, дрон "Вересень" может нести два FPV-дрона с полезной нагрузкой до 1,5 килограммов. Этого достаточно, чтобы оснастить коптеры осколочной боевой частью или противотанковой кумулятивной гранатой серии ПГ-7В.

Для связи дрон использует модули ППРЧ с постоянным изменением рабочей частоты, а также систему пространственной навигации с ориентированием на наземные маяки. Аппарат взлетает с катапульты и может развивать крейсерскую скорость в 70 км/ч с возможностью разгона до 130 км/ч.

Дрон "Сентябрь" Фото: Милитарный

"Вересень" способен залетать в тыл ВС РФ на десятки километров, в зависимости от нагрузки. Сверху также добавляется собственная дальность FPV-дронов. Для них дрон-матка ретранслирует одновременно два канала связи.

Кроме того, БПЛА может работать в качестве полноценного дрона-камикадзе, неся до 4 кг полезной нагрузки на расстояние до 75 километров. В таком режиме его максимальное время полета составляет 1 час.

Выносливость можно увеличить до 3 часов, заменив боевую нагрузку на дополнительные батареи. В такой комплектации БПЛА превращается в разведчика с радиусом действия 50 километров.

"Он уже готов к серийному производству как разведчик и еще тестируется в работе с FPV-дронами. По всем характеристикам получается "с запасом", но мы еще ищем граничные параметры для удобной работы", — отметил. Алексей Бабенко.

Напомним, украинская компания Strategy Force Solutions сообщила, что ее дроны-матки GOGOL-M выполнили первую автономную миссию против российских целей.

Фокус также писал о том, что российское конструкторское бюро "Валькирия" представило дрон-матку RD-8, которым можно управлять через спутниковый интернет Starlink.