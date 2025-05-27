Несет FPV-дроны до 300 км: украинский БПЛА-матка выполнил первую миссию против ВС РФ, — Forbes

Украинский стартап Strategy Force Solutions сообщает, что их дроны-матки GOGOL-M выполнили первую автономную миссию против российских целей. Оснащенные искусственным интеллектом многоразовые материнские корабли доставляют два ударных FPV для точного поражения вражеских объектов на расстояние до 300 км.

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Об этом пишет издание Forbes.

По словам технического директора стартапа Андрея, который попросил не разглашать его фамилию, поражение подобных объектов ВС РФ ракетными системами стоило бы 3-5 миллионов долларов, тогда как миссия дрона-матки GOGOL-M обходится в 10 тысяч долларов. Такие материнские беспилотники можно использовать для ударов по российским самолетам на земле, средствам противовоздушной обороны или военной инфраструктуре.

Технический директор отмечает, что обнародовать видео атак пока невозможно. Они являются прямым продолжением ранее замеченной работы украинских беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов с автоматическим нацеливанием на основе искусственного интеллекта. Автор статьи отмечает, что GOGOL-M можно рассматривать как операционную версию автономной системы дальнего нападения, над созданием которой сейчас работает Разведывательное управление Пентагона. Также он сравнил украинскую разработку с материнским кораблем CGI, который недавно продемонстрировала Китайская Народная Республика.

Что известно о дроне-матке GOGOL-M

Материнский корабль GOGOL-M имеет размах крыльев 6 метров и несет два FPV-дрона, каждый из которых имеет облегченную версию системы SmartPilot, использующей передовые датчики и ИИ. Дрон-матка выпускает меньшие беспилотники и возвращается к украинским позициям. Тем временем FPV-дроны идентифицируют цели и осуществляют атаку.

Такие системы эффективно поражают также нефтехранилища, распределительные сети и железные дороги, отмечает технический директор Андрей. В отличие от российских БПЛА типа Shahed, GOGOL-M могут атаковать не одну, а несколько целей, а также не ограничиваться статическими объектами.

"Он поддерживает миссии из засады, посадку и ожидание целей, а также автономный поиск в режиме реального времени", — говорит Андрей.

Стартап пока может производить в месяц 50 дронов-маток и 400 ударных дронов типа FPV, и в дальнейшем объемы будут зависеть от количества заказов от военных.

Напомним, компания-производитель дронов "Дикие шершни" 26 мая обнародовала кадры работы украинского дрона Sting, который перехватил российский "Шахед" на высоте нескольких километров.

Пресс-служба 414 отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадьяра" 26 мая рассказала, как украинский FPV-дрон на оптоволокне взорвал танк РФ в тылу.