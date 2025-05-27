Пролетел 42 км до ангара: FPV-дрон на оптоволокне "Мадяра" взорвал танк РФ в тылу (видео)

Пилот 414 бригады "Птиц Мадяра" добрался дроном на оптоволокне на расстояние 42 км от линии фронта. Беспилотник влетел в ангар, в котором пряталось три единицы техники Вооруженных сил Российской Федерации. После этого пилот выбрал важнейшую цель и взорвал ее.

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О работе дронов на оптоволокне ВСУ говорится на видео, опубликованном в YouTube-канале подразделения.

Дроны на оптоволокне — попадание в танк ВС РФ см. с 3:05

26 мая командир 414 отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") показал коллекцию видео с работой пилотов "Птиц Мадяра". На видео — пилот с позывным "Кедр" комментировал процесс выполнения задания, тем временем на экране демонстрировали записи с камеры FPV-дрона. На третьей минуте в кадре появляется ангар с тремя единицами техники РФ. Слышно, как оператор называет, что видит, и среди прочего — танк. FPV "висит в воздухе" и осматривает помещение. Когда становится понятно, что более интересных целей нет, то устройство врезается в бронемашину и взрывается.

"Выбираем самое ценное, самое уязвимое. Это очень далеко — то есть мы где-то 42 км пролетели и чуть ли не до Мариуполя. Увидели ангар, залетели в него — БМП стоит, танки", — слышно на видео.

"Кедр" также пояснил, что у подразделения не слишком много дронов, похожих на тот, которым взорвали танк. Поэтому бойцы не смогли прилететь еще раз, чтобы убедиться в уничтожении российской бронемашины.

"Это мегабольшая дистанция! Хорошо зашел! Поэтому враг хорошо нам оставляет ангарчики, в которые мы залетаем. Волокно рулит!" — сказал боец.

На видео и в заметке "Мадяра" не указано, на каком именно отрезке фронта удалось достать танк ВС РФ на расстоянии 42 км от линии фронта.

Дроны на оптоволокне — детали

Отметим, в апреле украинские производители совместно с военными провели испытания дронов на оптоволокне. При этом речь шла не о БПЛА, а о роботизированных платформах. На портале Defense Express объяснили, что платформы могут нести большую нагрузку, чем беспилотники, сохранять связь с оператором на расстоянии 10-20 км. Возможные направления использования — для подвоза боекомплекта, вывоза раненых, шпионажа с врагом.

Между тем в мае представитель 42 отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Лысюк рассказал о "серой зоне", которая образовалась на фронте из-за массового применения FPV-дронов на оптоволокне. Он пояснил, что россияне имеют большое количество таких БПЛА и поэтому ВСУ сложно проводить ротацию и передавать на позиции продовольствие и оружие.

Напоминаем, издание The Washington Post написало о преимуществе, которое получили ВС РФ, когда начали массово использовать дроны на оптоволокне.