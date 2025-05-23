"Дорога жизни" стала смертельной ловушкой: РФ получила преимущество в "критический момент", — WP

На украинском фронте уже привыкли к дронам, которые преследовали машины и залетали через окна, но в руках оккупантов появилась новинка. БПЛА на оптоволокне не получалось "глушить", и они подарили врагу значительное преимущество на Курском направлении даже несмотря на неудобства из-за запутывания проводов.

Related video

Об этом говорится в материале The Washington Post от 23 мая.

Широкое использование БПЛА на оптоволокне, как отметили в издании, дало РФ еще одно военное преимущество "в критический для Киева момент", когда США настаивают на мирном соглашении, а будущая поддержка — под угрозой. Это преимущество подкрепило уверенность Кремля, что он побеждает, и нежелание соглашаться на перемирие. Враг использовал новые дроны для уничтожения техники ВСУ и контроля над ключевыми логистическими маршрутами, в частности на западе Курской области. Украинские бойцы говорят, что технология способствовала недавнему их отступлению.

Солдаты рассказали, что под Курском российские беспилотники преобладали над украинскими, и это дало ВС РФ ключевое преимущество. Дроны на оптоволокне сделали передвижение настолько рискованным, что военные часто оставались без еды, боеприпасов и путей отступления.

Для украинцев первый признак появления новых БПЛА был достаточно очевидным — средства РЭБ перестали перехватывать "птички". Воины возвращались с заданий машинами, обтянутыми паутиной из тонких проводов, а ноги пехотинцев начали запутываться в похожих паутинах под ногами. Отблеск оставленных проводов было видно с высоты птичьего полета.

Путь, который соединял Украину с российской Суджей, в ВСУ называли "дорогой жизни". Однако когда она оказалась "под прицелом" вражеских БПЛА, быстро превратилась в смертельную ловушку.

28-летний командир украинского взвода беспилотников "Боксер" рассказал, что до марта на этом маршруте уничтожили столько техники, что бойцы, которые выжили в боях, возвращались пешком. Их собратья, которые проезжали мимо, не решались тормозить, потому что боялись стать следующими целями.

Оптоволоконные дроны могли останавливать только сильный дождь или туман. Солдат Олег подчеркнул, что в окопах в Судже знали: если видно чистое небо, поставок ждать не следует. Неназванный 24-летний командир БПЛА из 47 ОМБр объяснил, что россияне "фактически уничтожили украинскую логистику". Некоторые поставки прекратились, а эвакуация раненых происходила с задержками, особенно днем.

"Люди с ампутациями ... гнили в ожидании эвакуации", — вспомнил он.

По словам Олега, в этом хаосе большинство опытных операторов ВСУ продолжали полагаться на дроны без оптоволоконной связи". 40-летний офицер-разведчик Александр подтвердил, что новая технология стала одним из решающих факторов, которые привели к потере "дороги жизни". По его словам, после этого отступление из Суджи стало "лишь вопросом времени".

Инженер Дмитрий Семкив отметил, что может показаться, будто прикрепление кабеля к БПЛА противоречит здравому смыслу, но иногда "гениальные идеи очень просты". БПЛА на оптоволокне — это революция дешевых FPV-дронов, которые в 2022 году Силы обороны усилили взрывчаткой из-за нехватки более мощных боеприпасов. "Птички", которые поражали различные цели, быстро стали основным оружием на фронте с обеих сторон.

FPV-дроны взрываются, врезаясь в цель, которая может находиться на расстоянии более 19 километров от точки запуска. Основным методом противодействия стали средства РЭБ, однако новые беспилотники на оптоволокне получают сигнал по проводу, который разматывается в течение полета, и единственный способ их остановить — это сбить.

Оптоволоконная связь значительно улучшает качество изображения, позволяет летать ближе к земле, а значит легче подкрадываться, и делает возможными сложные маневры, но без крутых поворотов. Долгое время автономной работы позволяет ждать цель. Однако эти преимущества увеличили стоимость вдвое.

ВСУ также применяют БПЛА на оптоволокне, на Курском направлении в том числе, но в значительно меньшем количестве. Солдаты и эксперты признали, что эта революция "птичек" стала первым случаем, когда Россия технологически опередила Украину, с начала полномасштабной войны. Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что за последние два месяца спрос на такие дроны резко вырос. По его словам, из примерно 500 украинских производителей беспилотники на оптоволокне выпускают по меньшей мере 15, а цилиндрические катушки для проводов — 20. Сам кабель пока импортируют из-за рубежа.

"Вы можете использовать его почти при любых погодных условиях и на любой местности. Безусловно, оптоволоконные дроны нужны всем", — подчеркнул Федоров.

Напомним, в Минобороны сообщили, что к эксплуатации в ВСУ допустили ударный беспилотник-бомбардировщик "Белый волк". В его основе — тяжелый гексакоптер, который может нести большой вес и сбрасывать снаряды для уничтожения тяжелой бронетехники, фортификационных укреплений и других хорошо защищенных целей.

Боец 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Молодой заявил, что российские FPV-дроны достают уже на 20-25 километров в тыл. По его словам, оккупанты имеют такое их количество, что могут себе позволить охотиться за одним человеком.