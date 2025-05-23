"Дорога життя" стала смертельною пасткою: РФ отримала перевагу у "критичний момент", — WP

На українському фронті вже звикли до дронів, які переслідували машини й залітали через вікна, але в руках окупантів з’явилась новинка. БПЛА на оптоволокні не виходило «глушити», і вони подарували ворогу значну перевагу на Курському напрямку навіть попри незручності через заплутування дротів.

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Про це йдеться у матеріалі The Washington Post від 23 травня.

Широке використання БПЛА на оптоволокні, як зазначили у виданні, дало РФ ще одну військову перевагу "в критичний для Києва момент", коли США наполягають на мирній угоді, а майбутня підтримка — під загрозою. Ця перевага підкріпила впевненість Кремля, що він перемагає, і небажання погоджуватись на перемир’я. Ворог використав нові дрони для знищення техніки ЗСУ та контролю над ключовими логістичними маршрутами, зокрема на заході Курської області. Українські бійці кажуть, що технологія сприяла нещодавньому їхньому відступу.

Солдати розповіли, що під Курськом російські безпілотники переважали українські, і це дало ЗС РФ ключову перевагу. Дрони на оптоволокні зробили пересування настільки ризикованим, що військові часто залишались без їжі, боєприпасів і шляхів відступу.

Для українців перша ознака появи нових БПЛА була досить очевидної — засоби РЕБ перестали перехоплювати "пташки". Воїни повертались з завдань машинами, обтягнутими павутиною з тонких дротів, а ноги піхотинців почали заплутуватись у схожих павутинах під ногами. Відблиск залишених дротів було видно з висоти пташиного польоту.

Шлях, який з’єднував Україну з російською Суджею, у ЗСУ називали "дорогою життя". Однак коли вона опинилась "під прицілом" ворожих БПЛА, швидко перетворилась на смертельну пастку.

28-річний командир українського взводу безпілотників "Боксер" розповів, що до березня на цьому маршруті знищили стільки техніки, що бійці, які вижили у боях, повертались пішки. Їхні побратими, які проїжджали повз, не наважувались гальмувати, бо боялись стати наступними цілями.

Оптоволоконні дрони могли зупиняти лише сильний дощ або туман. Солдат Олег підкреслив, що в окопах у Суджі знали: якщо видно чисте небо, постачань чекати не слід. Неназваний 24-річний командир БПЛА з 47 ОМБр пояснив, що росіяни "фактично знищили українську логістику". Деякі постачання припинились, а евакуація поранених відбувалась з затримками, особливо вдень.

"Люди з ампутаціями … гнили в очікуванні евакуації", — згадав він.

Зі слів Олега, у цьому хаосі більшість досвідчених операторів ЗСУ продовжували покладатись на дрони без оптоволоконного зв'язку". 40-річний офіцер-розвідник Олександр підтвердив, що нова технологія стала одним з вирішальних факторів, які призвели до втрати "дороги життя". З його слів, після цього відступ з Суджі став "лише питанням часу".

Інженер Дмитро Семків зауважив, що може здатись, ніби прикріплення кабелю до БПЛА суперечить здоровому глузду, але іноді "геніальні ідеї дуже прості". БПЛА на оптоволокні — це революція дешевих FPV-дронів, які у 2022 році Сили оборони посилили вибухівкою через брак потужніших боєприпасів. "Пташки", які уражали різні цілі, швидко стали основною зброєю на фронті з обох боків.

FPV-дрони вибухають, врізаючись у ціль, яка може знаходитись на відстані понад 19 кілометрів від точки запуску. Основним методом протидії стали засоби РЕБ. Однак нові безпілотники на оптоволокні отримують сигнал по дроту, який розмотується впродовж польоту, і єдиний спосіб їх зупинити — це збити.

Оптоволоконний зв’язок значно покращує якість зображення, дозволяє літати ближче до землі, а отже легше підкрадатися, та робить можливими складніші маневри, але без крутих поворотів. Довший час автономної роботи дозволяє чекати на ціль. Однак ці переваги збільшили вартість вдвічі.

ЗСУ також застосовують БПЛА на оптоволокні, на Курському напрямку зокрема, але в значно меншій кількості. Солдати й експерти визнали, що ця революція "пташок" стала першим випадком, коли Росія технологічно випередила Україну, з початку повномасштабної війни. Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що за останні два місяці попит на такі дрони різко зріс. З його слів, з приблизно 500 українських виробників безпілотники на оптоволокні випускають щонайменше 15, а циліндричні котушки для дротів — 20. Сам кабель поки імпортують з-за кордону.

"Ви можете використовувати його майже за будь-яких погодних умов і на будь-якій місцевості. Безумовно, оптоволоконні дрони потрібні усім", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що до експлуатації у ЗСУ допустили ударний безпілотник-бомбардувальник "Білий вовк". У його основі — важкий гексакоптер, який може нести велику вагу і скидати снаряди для знищення важкої бронетехніки, фортифікаційних укріплень та інших добре захищених цілей.

Боєць 38-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександр Молодий заявив, що російські FPV-дрони дістають вже на 20–25 кілометрів у тил. З його слів, окупанти мають таку їх кількість, що можуть собі дозволити полювати за однією людиною.