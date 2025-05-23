Важкі дрони "Білий вовк" прийняли на озброєння ЗСУ: що про них відомо (відео)

В Україні допустили до експлуатації у Збройних силах ударний безпілотник-бомбардувальник під назвою "Білий вовк".

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Про це 23 травня повідомив офіційний сайт Міністерства оборони, посилаючись на Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Комплекс "Білий вовк" отримав код НАТО, це означає, що тепер держава може закуповувати його для потреб ЗСУ. У його основі лежить важкий гексакоптер, який може нести велику вагу і скидати снаряди для знищення важкої бронетехніки, фортифікаційних укріплень та інших добре захищених цілей. Цифрова комбінована камера дасть змогу застосовувати його як вдень, так і вночі.

Сучасний вигляд безпілотника "Білий вовк" Фото: Міністерство оборони України

Крім дрона, до комплексу входять станція управління і набір акумуляторів. Підготовка "Білого вовка" до виконання бойових завдань займає всього кілька хвилин.

Дрони "Білий вовк" використовуються Силами оборони України щонайменше з осені 2023 року. У жовтні благодійний фонд Сергія Притули повідомив про передачу 5 комплексів (по два БПЛА в кожному) підрозділу Центру спецоперацій "А" СБУ з такою ж назвою — "Білий вовк". Загальна вартість склала 13 125 000 грн. Судячи із зовнішнього вигляду, за два роки виробник значно модифікував дрони, зокрема поліпшив систему зв'язку.

Тоді Сергій Притула розповів, що вони здатні нести до 6 боєприпасів за допомогою спеціальних кріплень і скидати їх на ворога. Інші характеристики досі не розкриваються. Представник ЦСО "Альфа" у ролику додав, що на той момент дрони "Білий вовк" допомогли знищити не одну одиницю бойової техніки російської армії.

Раніше писали, як важкі ударні коптери змінили війну в Україні. Вони дають змогу атакувати живу силу і ворожу техніку на передовій і в ближньому тилу, мінувати території, прикривати штурмові групи і доставляти цінні вантажі туди, куди не можна ні пройти, ні проїхати.

Повідомляли також, як нові українські дрони "Булава" знищують техніку ЗС РФ. Це аналог російського "Ланцета", який інженерам вдалося зробити кращим за оригінал.