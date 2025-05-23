Тяжелые дроны "Белый волк" приняли на вооружение ВСУ: что о них известно (видео)

В Украине допустили к эксплуатации в Вооруженных силах ударный беспилотник-бомбардировщик под названием "Белый волк".

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Об этом 23 мая сообщил официальный сайт Министерства обороны, ссылаясь на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Комплекс "Белый волк" получил код НАТО, это значит, что теперь государство может закупать его для нужд ВСУ. В его основе лежит тяжелый гексакоптер, который может нести большой вес и сбрасывать снаряды для уничтожения тяжелой бронетехники, фортификационных укреплений и других хорошо защищенных целей. Цифровая комбинированная камера позволит применять его как днем, так и ночью.

Сучасний вигляд безпілотника "Білий вовк" Фото: Министерство обороны Украины

Кроме дрона, в комплекс входят станция управления и набор аккумуляторов. Подготовка "Белого волка" к выполнению боевых задач занимает всего несколько минут.

Дроны "Белый волк" используются Силами обороны Украины как минимум с осени 2023 года. В октябре благотворительный фонд Сергея Притулы сообщил о передаче 5 комплексов (по два БПЛА в каждом) подразделению Центра спецопераций "А" СБУ с таким же названием — "Белый волк". Общая стоимость составила 13 125 000 грн. Судя по внешнему виду, за два года производитель значительно модифицировал дроны, в том числе улучшил систему связи.

Тогда Сергей Притула рассказал, что они способны нести до 6 боеприпасов с помощью специальных креплений и сбрасывать их на врага. Другие характеристики до сих пор не раскрываются. Представитель ЦСО "Альфа" в ролике добавил, что на тот момент дроны "Белый волк" помогли уничтожить не одну единицу боевой техники российской армии.

Ранее писали, как тяжелые ударные коптеры изменили войну в Украине. Они позволяют атаковать живую силу и вражескую технику на передовой и в ближнем тылу, минировать территории, прикрывать штурмовые группы и доставлять ценные грузы туда, куда нельзя ни пройти, ни проехать.

Сообщали также, как новые украинские дроны "Булава" уничтожают технику ВС РФ. Это аналог российского "Ланцета", который инженерам удалось сделать лучше оригинала.