"Втрачаємо людей, де не мали б": російські FPV-дрони дістають вже на 25 км у тил, — морпіх
Військовослужбовець Олександр Молодий розповів, що ворожі БПЛА додали ризиків логістиці. Воїн поскаржився, що навіть у питанні захисту доводиться покладатись на волонтерів.
Про це відомо з інтерв’ю військового 38-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександра Молодого, опублікованого 23 травня в "Еспресо".
Він проінформував, що російські FPV-дрони вже дістають на 20–25 кілометрів у тил.
"Ми втрачаємо людей і техніку. Постачання іде із затримками, стало значно ризикованішим. А росіяни роблять усе це на державному рівні — промислові масштаби. У нас — волонтери, ентузіасти. Але окремі люди не здатні конкурувати з державною машиною", — підкреслив він.
Зі слів морпіха, навіть там, де йдеться про захист, усе переважно тримається на ініціативі знизу. Небайдужі командири й добровольці впроваджують протидронні сітки, навіси над дорогами й рушниці проти FPV-дронів, але такого вкрай мало.
"Це горизонтальні зв’язки. Зброя, боєприпаси, навчання — це не централізовано. Це купується за людські гроші, завдяки друзям, волонтерам. Але ж так не має бути", — пояснив Молодий.
Він розповів, що ворожі дрони нині полюють за всім — і за технікою, і за людьми. При цьому окупантам неважливо, ціль — це військовослужбовець чи цивільний.
"Їх у них настільки багато, що можуть собі дозволити полювати за окремою людиною. І ми не встигаємо — ні РЕБом, ні іншими засобами. Втрачаємо людей там, де не мали б", — додав воїн.
Нагадаємо, 22 травня партизани руху "АТЕШ" повідомили, що зламали телефон працівника ЗАТ "ЕНІКС" і отримали доступ до закритих даних про рідкісні російські дрони типу "Елерон-3". Представники підпілля відновили ланцюжок постачання цих БПЛА та дізнались їхню вартість.
Вночі на 23 травня російські ударні БПЛА типу Shahed атакували низку регіонів України. Лише у Кременчуку прогриміло 3-4 вибухи. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку та її наслідки.