Дроны на оптоволокне образовали проблемную "серую зону": воинам сбрасывают снаряды и еду с неба

Об участках фронта, которые препятствуют ротации и усложняют службу пехоте, рассказали в 42 ОМБр ВСУ. Для сохранения личного состава Силы обороны используют сбросы с квадрокоптеров.

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Об этом известно из комментария заместителя командира 1 механизированного батальона по психологической поддержке персонала 42 отдельной механизированной бригады ВСУ Святослава Лесюка "Громадському радіо" 9 мая.

Он пояснил, в конце 2024 года российские оккупанты начали применять FPV-дроны на оптоволокне. Таких БПЛА становится все больше, и они уже образовали определенную "серую зону", которая усложняет логистику для обеих сторон.

"И где-то примерно 15-20 километров такой "серой зоны", поэтому очень сложно проводить ротацию военнослужащих, пехотинцев на позициях, приходится им сбрасывать боеприпасы, продукты, воду, сигареты, приходится сбрасывать с квадрокоптеров для того, чтобы сохранить личный состав и выполнять поставленные задачи", — отметил Лесюк.

Военнослужащий также проинформировал, что ВС РФ несут значительные потери.

"Если говорить о сравнительно с нашими потерями, то 5 к 1 по безвозвратным потерям. И это только подтвержденные потери, о которых мы можем утверждать, когда зафиксировано точно", — подчеркнул он.

Заместитель комбата заверил, что если есть какие-то сомнения, вражеские потери никто не преувеличивает. Однако уничтожение вражеских войск на украинской земле продолжается.

Напомним, военный из 59 отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Карпюк рассказал о главных недостатках и преимуществах FPV-дронов с оптоволокном, которые все чаще применяют на российско-украинской войне. В частности, они больше аналогов на радиоуправлении, а катушки с дронами несколько усложняют их работу, но такие "птички" невидимы для средств РЭБ.

В Forbes обратили внимание на кадры с передовой, которые демонстрируют новую хитрость ВСУ. Оборонцы закапываются под землю вместе с техникой, чтобы спрятаться от ударных FPV-дронов.