"Подземных существ" будет только больше: зачем ВСУ закапывают собственную технику (видео)

Украинские военные спрятали гусеничную гаубицу вместе с четырьмя бойцами под землей. Блиндаж покрыли древесиной, а вместо дверей установили сетку.

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На соответствующие кадры с фронта обратили внимание в Forbes 8 мая.

Украинскую бронетехнику вместе с экипажами загоняет под землю опасность, а именно — вражеские дроны, которые тысячами ежедневно рыщут по фронту. Артиллеристам приходится прибегать к причудливым хитростям. Недавно в сети появилось видео, на котором можно увидеть тайник расчета где-то на передовой.

Четверо защитников и гусеничная гаубица 2С1 "Гвоздика" зарылись под землей. Расчет 122-миллиметровой пушки в башне на легкобронированном шасси живет на глубине метров от поверхности земли, и тайник, очевидно, для них подготовили с помощью тяжелой инженерной техники.

Подземный блиндаж укрыли бревнами, а вместо "дверей" установили толстую сетку. Ее назначение — ловить вражеские ударные БПЛА. Как подчеркнули в издании, подземная позиция настолько глубокая, что "Гвоздика" с трудом выбирается оттуда для огневых задач.

В СМИ предположили, что опубликованные 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ фото показывают тот самый блиндаж или подобный ему. Во втором случае это свидетельствует о том, что такая практика распространяется. Бойцы 36 ОБрМП держат оборону вдоль северной границы напротив Курской области РФ.

Сообщается, что ежемесячно Силы обороны разворачивают примерно 2 миллиона FPV-дронов, то же самое можно сказать и о ВС РФ. Такие БПЛА легкие, но несут достаточно взрывчатки, чтобы повредить технику или убить человека. Управление с помощью беспроводной радиосвязи или оптоволоконного кабеля происходит дистанционно.

"Небо над украинскими позициями — это постоянное поле боя. Вражеские и дружественные дроны пересекают воздушное пространство, охотясь на ценные цели, такие как тяжелая бронетехника и артиллерия. Эта воздушная игра в кошки-мышки в корне изменила тактику танков", — отмечал военкор Давид Кириченко.

По его словам, то, что все больше техники прячут на время между активным огнем, свидетельствует о новой эре осторожности на фронте. Для экипажей с каждым месяцем ситуация все больше ухудшается. FPV-дроны можно глушить, отслеживать их операторов по следам проводов, блокировать с помощью брони или сетки и тому подобное. Однако земля также хорошо защищает от опасности, поэтому в издании не исключают, что все больше экипажей будут превращаться в "подземных существ" из-за усиления патрулирования линии соприкосновения беспилотниками.

Единственное возможное ограничение на то, сколько техники оборонцы могут закопать под землю и как быстро это можно провернуть, — это инженерное оборудование, необходимое для подготовки тайников. Здесь журналисты вспомнили, что многие подразделения как раз собирают деньги именно на экскаваторы.

Напомним, российские источники 8 мая сообщили, что ВСУ успешно высадили десант на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Россияне жалуются, что защитники якобы воспользовались перемирием на 3 дня, объявленным Кремлем.

Японский OSINT-исследователь AS-22 рассказал, что в России устанавливают макеты комплексов ПВО, чтобы скрыть их перемещение. Однако, по его словам, пользы от этих фальшивых ЗРК мало.