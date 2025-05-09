"Підземних істот" тільки більшатиме: навіщо ЗСУ закопують власну техніку (відео)

Українські військові сховали гусеничну гаубицю разом з чотирма бійцями під землею. Бліндаж покрили деревиною, а замість дверей встановили сітку.

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На відповідні кадри з фронту звернули увагу у Forbes 8 травня.

Українську бронетехніку разом з екіпажами заганяє під землю небезпека, а саме — ворожі дрони, які тисячами щодня нишпорять по фронту. Артилеристам доводиться вдаватись до вигадливих хитрощів. Нещодавно у мережі з’явилось відео, на якому можна побачити схованку розрахунку десь на передовій.

Четверо захисників та гусенична гаубиця 2С1 "Гвоздика" зарились під землею. Розрахунок 122-міліметрової гармати у башті на легкоброньованому шасі живе на глибині метрів від поверхні землі, і схованку, очевидно, для них підготували за допомогою важкої інженерної техніки.

Підземний бліндаж вкрили колодами, а замість "дверей" встановили товсту сітку. Її призначення — ловити ворожі ударні БПЛА. Як підкреслили у виданні, підземна позиція настільки глибока, що "Гвоздика" насилу вибирається звідти для вогневих задач.

У ЗМІ припустили, що опубліковані 36-ю окремою бригадою морської піхоти ЗСУ фото показують той самий бліндаж або подібний йому. В другому випадку це свідчить про те, що така практика поширюється. Бійці 36 ОБрМП тримають оборону вздовж північного кордону навпроти Курської області РФ.

Повідомляється, що щомісяця Сили оборони розгортають приблизно 2 мільйони FPV-дронів, те ж саме можна сказати й про ЗС РФ. Такі БПЛА легкі, але несуть достатньо вибухівки, щоб пошкодити техніку або вбити людину. Керування за допомогою бездротового радіозв'язку або оптоволоконного кабелю відбувається дистанційно.

"Небо над українськими позиціями — це постійне поле бою. Ворожі та дружні дрони перетинають повітряний простір, полюючи на цінні цілі, такі як важка бронетехніка та артилерія. Ця повітряна гра в кішки-мишки докорінно змінила тактику танків", — зазначав військкор Давид Кириченко.

З його слів, те, що все більше техніки ховають на час між активним вогнем, свідчить про нову еру обережності на фронті. Для екіпажів з кожним місяцем ситуація все більше погіршується. FPV-дрони можна глушити, відстежувати їхніх операторів за слідами дротів, блокувати за допомогою броні або сітки тощо. Однак земля також добре захищає від небезпеки, тож у виданні не виключають, що все більше екіпажів перетворюватимуться на "підземних істот" через посилення патрулювання лінії боєзіткнення безпілотниками.

Єдине можливе обмеження на те, скільки техніки оборонці можуть закопати під землю і як швидко це можна провернути, — це інженерне обладнання, потрібне для підготовки схованок. Тут журналісти згадали, що чимало підрозділів якраз збирають гроші саме на екскаватори.

Нагадаємо, російські джерела 8 травня повідомили, що ЗСУ успішно висадили десант на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Росіяни скаржаться, що захисники нібито скористались перемир’ям на 3 дні, оголошеним Кремлем.

Японський OSINT-дослідник AS-22 розповів, що у Росії встановлюють макети комплексів ППО, щоб приховати їх переміщення. Однак, з його слів, користі від цих фальшивих ЗРК мало.