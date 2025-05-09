"Скористалися перемир'ям": ЗСУ десантувалися на лівому березі Дніпра, — росЗМІ (мапа)

Російські пабліки заявляють про успішне висадження десанту Збройних сил України на лівому, окупованому, березі Дніпра, у районі Антоновського мосту. У ЗСУ поки що новину не коментували.

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Про це повідомила низка російських Telegram-каналів, зокрема паблік "Милитарист" пізно ввечері 8 травня.

За даними каналів, десант ЗСУ висадився біля самого Антонівського мосту у Херсонській області.

Російські пабліки поширюють також мапу, на якій позначають орієнтовне місце висадження українського десанту.

Скріншот | повідомлення про місце висадки десанту ЗСУ Скріншот | повідомлення про місце висадки десанту ЗСУ

Росіяни скаржаться, що українські оборонці нібито "скористалися триденним перемир'ям", яке оголосив очільник Кремля Володимир Путін з нагоди Дня перемоги 9 травня.

Зазначимо, що у російських пабліках у Telegram писали 8 травня, що ЗСУ нібито від самого ранку атакують населені пункти окупованої Херсонської області. Росіяни фіксували активну роботу дронів та авіації.

Скріншот | повідомлення про атаки на Херсонщині

Також російські пабліки повідомляли про американську розвідку у небі над Чорним морем. Вони фіксували рух американського Boeing P-8A Poseidon у небі.

Скріншот | повідомлення росіян про розвідку

Українські військові поки що не коментували новини росіян. Офіційного підтвердження висадки десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра поки що немає.

Нагадаємо, що Антонівський міст через Дніпро з'єднував Херсон з лівобережжям, зокрема з Олешками та Білою Пристанню. Коли російська армія втікала зі звільненої території Херсонщини восени 2022 року, то підірвала його разом з власними військовими.

На початку травня військові повідомляли, що ЗС РФ готуються до десантної операції на Херсонщині.

Зазначимо, що 8 травня військові однієї з бригад, яка воює біля Покровська, розповіли, що отримали наказ відкривати вогонь лише у відповідь у зв'язку з оголошеним "перемир'ям" до Дня перемоги.

7 травня у ЗСУ показали, як російські військові намагалися вступати у "контактний бій" та діалог з дронами.