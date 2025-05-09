"Скористалися перемир'ям": ЗСУ десантувалися на лівому березі Дніпра, — росЗМІ (мапа)
Російські пабліки заявляють про успішне висадження десанту Збройних сил України на лівому, окупованому, березі Дніпра, у районі Антоновського мосту. У ЗСУ поки що новину не коментували.
Про це повідомила низка російських Telegram-каналів, зокрема паблік "Милитарист" пізно ввечері 8 травня.
За даними каналів, десант ЗСУ висадився біля самого Антонівського мосту у Херсонській області.
Російські пабліки поширюють також мапу, на якій позначають орієнтовне місце висадження українського десанту.
Росіяни скаржаться, що українські оборонці нібито "скористалися триденним перемир'ям", яке оголосив очільник Кремля Володимир Путін з нагоди Дня перемоги 9 травня.
Зазначимо, що у російських пабліках у Telegram писали 8 травня, що ЗСУ нібито від самого ранку атакують населені пункти окупованої Херсонської області. Росіяни фіксували активну роботу дронів та авіації.
Також російські пабліки повідомляли про американську розвідку у небі над Чорним морем. Вони фіксували рух американського Boeing P-8A Poseidon у небі.
Українські військові поки що не коментували новини росіян. Офіційного підтвердження висадки десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра поки що немає.
Нагадаємо, що Антонівський міст через Дніпро з'єднував Херсон з лівобережжям, зокрема з Олешками та Білою Пристанню. Коли російська армія втікала зі звільненої території Херсонщини восени 2022 року, то підірвала його разом з власними військовими.
На початку травня військові повідомляли, що ЗС РФ готуються до десантної операції на Херсонщині.
Зазначимо, що 8 травня військові однієї з бригад, яка воює біля Покровська, розповіли, що отримали наказ відкривати вогонь лише у відповідь у зв'язку з оголошеним "перемир'ям" до Дня перемоги.
7 травня у ЗСУ показали, як російські військові намагалися вступати у "контактний бій" та діалог з дронами.