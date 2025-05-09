"Воспользовались перемирием": ВСУ десантировались на левом берегу Днепра, — росСМИ (карта)

Российские паблики заявляют об успешной высадке десанта Вооруженных сил Украины на левом, оккупированном, берегу Днепра, в районе Антоновского моста. В ВСУ пока новость пока не комментировали.

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Об этом сообщил ряд российских Telegram-каналов, в частности паблик "Милитарист" поздно вечером 8 мая.

По данным каналов, десант ВСУ высадился у самого Антоновского моста в Херсонской области.

Российские паблики распространяют также карту, на которой обозначают ориентировочное место высадки украинского десанта.

Скриншот | сообщение о месте высадки десанта ВСУ Скриншот | сообщение о месте высадки десанта ВСУ

Россияне жалуются, что украинские оборонцы якобы "воспользовались трехдневным перемирием", которое объявил глава Кремля Владимир Путин по случаю Дня победы 9 мая.

Отметим, что в российских пабликах в Telegram писали 8 мая, что ВСУ якобы с самого утра атакуют населенные пункты оккупированной Херсонской области. Россияне фиксировали активную работу дронов и авиации.

Скриншот | сообщение об атаках на Херсонщине

Также российские паблики сообщали об американской разведке в небе над Черным морем. Они фиксировали движение американского Boeing P-8A Poseidon в небе.

Скриншот | сообщение россиян о разведке

Украинские военные пока не комментировали новости россиян. Официального подтверждения высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра пока что нет.

Напомним, что Антоновский мост через Днепр соединял Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Белой Пристанью. Когда российская армия бежала с освобожденной территории Херсонщины осенью 2022 года, то взорвала его вместе с собственными военными.

В начале мая военные сообщали, что ВС РФ готовятся к десантной операции на Херсонщине.

Отметим, что 8 мая военные одной из бригад, которая воюет возле Покровска, рассказали, что получили приказ открывать огонь только в ответ в связи с объявленным "перемирием" ко Дню победы.

7 мая в ВСУ показали, как российские военные пытались вступать в "контактный бой" и диалог с дронами.