"Воспользовались перемирием": ВСУ десантировались на левом берегу Днепра, — росСМИ (карта)
Российские паблики заявляют об успешной высадке десанта Вооруженных сил Украины на левом, оккупированном, берегу Днепра, в районе Антоновского моста. В ВСУ пока новость пока не комментировали.
Об этом сообщил ряд российских Telegram-каналов, в частности паблик "Милитарист" поздно вечером 8 мая.
По данным каналов, десант ВСУ высадился у самого Антоновского моста в Херсонской области.
Российские паблики распространяют также карту, на которой обозначают ориентировочное место высадки украинского десанта.
Россияне жалуются, что украинские оборонцы якобы "воспользовались трехдневным перемирием", которое объявил глава Кремля Владимир Путин по случаю Дня победы 9 мая.
Отметим, что в российских пабликах в Telegram писали 8 мая, что ВСУ якобы с самого утра атакуют населенные пункты оккупированной Херсонской области. Россияне фиксировали активную работу дронов и авиации.
Также российские паблики сообщали об американской разведке в небе над Черным морем. Они фиксировали движение американского Boeing P-8A Poseidon в небе.
Украинские военные пока не комментировали новости россиян. Официального подтверждения высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра пока что нет.
Напомним, что Антоновский мост через Днепр соединял Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Белой Пристанью. Когда российская армия бежала с освобожденной территории Херсонщины осенью 2022 года, то взорвала его вместе с собственными военными.
В начале мая военные сообщали, что ВС РФ готовятся к десантной операции на Херсонщине.
Отметим, что 8 мая военные одной из бригад, которая воюет возле Покровска, рассказали, что получили приказ открывать огонь только в ответ в связи с объявленным "перемирием" ко Дню победы.
7 мая в ВСУ показали, как российские военные пытались вступать в "контактный бой" и диалог с дронами.