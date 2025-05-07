В ВСУ показали, как оккупанты пытались вступать в "контактный бой" и диалог с дронами (видео)

В 3 ОШБр поделились кадрами успешной "охоты" БПЛА с передовой. Один из вражеских бойцов проиграл беспилотнику в догонялки, а судьбу другого решили винты.

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Детали и видео с поля боя 7 мая опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Пресс-служба подчеркнула, что защитники продолжают ликвидацию ВС РФ на украинской земле. Столкнувшись с дронами, один захватчик "показывал знаки и умолял сохранить ему жизнь", а другой достал автомат. В обоих случаях попытки уберечь себя жизнь закончились летально. Отмечается, что вооруженного автоматом бойца убили винты FVP.

Кроме того, дроны бригады успешно разбили "целый автопарк и арсенал" противника, в частности были потеряны:

танк;

грузовик КамАЗ;

миномет;

машина "Нива";

мотоциклы;

антенна;

станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В бригаде заверили, что все это превратилось в "остатки сожженного металла". Операции были реализованы взводом ударных БПЛА Totentanz.group в составе БПС DEUS EX MACHINA 2-го штурмового батальона.

Напомним, Силы обороны впервые уничтожили на фронте реактивную систему залпового огня KN-09, способную стрелять на расстояние до 200 километров. Ее ВС РФ получили в качестве военной помощи от Северной Кореи, в установку попали ракетами HIMARS.

Российским оккупантам удалось удивить бойцов НГУ на Покровском направлении. Они попытались осуществить "плавучее наступление", но хитрость не удалась.