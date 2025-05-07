В ВСУ показали, как оккупанты пытались вступать в "контактный бой" и диалог с дронами (видео)
В 3 ОШБр поделились кадрами успешной "охоты" БПЛА с передовой. Один из вражеских бойцов проиграл беспилотнику в догонялки, а судьбу другого решили винты.
Детали и видео с поля боя 7 мая опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
Пресс-служба подчеркнула, что защитники продолжают ликвидацию ВС РФ на украинской земле. Столкнувшись с дронами, один захватчик "показывал знаки и умолял сохранить ему жизнь", а другой достал автомат. В обоих случаях попытки уберечь себя жизнь закончились летально. Отмечается, что вооруженного автоматом бойца убили винты FVP.
Кроме того, дроны бригады успешно разбили "целый автопарк и арсенал" противника, в частности были потеряны:
- танк;
- грузовик КамАЗ;
- миномет;
- машина "Нива";
- мотоциклы;
- антенна;
- станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В бригаде заверили, что все это превратилось в "остатки сожженного металла". Операции были реализованы взводом ударных БПЛА Totentanz.group в составе БПС DEUS EX MACHINA 2-го штурмового батальона.
Напомним, Силы обороны впервые уничтожили на фронте реактивную систему залпового огня KN-09, способную стрелять на расстояние до 200 километров. Ее ВС РФ получили в качестве военной помощи от Северной Кореи, в установку попали ракетами HIMARS.
Российским оккупантам удалось удивить бойцов НГУ на Покровском направлении. Они попытались осуществить "плавучее наступление", но хитрость не удалась.