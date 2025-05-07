Попал HIMARS: бойцы ВСУ впервые уничтожили РСЗО KN-09, которая пряталась в Курской области (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации впервые потеряли реактивную систему залпового огня KN-09, полученную в качестве военной помощи от Северной Кореи. Вооруженные силы Украины попали ракетами HIMARS по установке, способной стрелять на расстояние до 200 км.

Related video

О потере оружия КНДР на российско-украинском фронте рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

Удар по KN-09 — видео подразделения "Рейнджер" 4 полка ССО см. с 3:53

Сообщение Цаплиенко появилось днем 7 мая. Журналист обратил внимание на видео подразделения БПЛА "Рейнджер" 4 полка Сил специальных операций. 6 мая на YouTube-канале подразделения опубликовали четырехминутную запись с коллекцией ударов по ВС РФ. В какой-то момент показывают ракетную реактивную установку, которая стоит посреди поля. На расстоянии нескольких метров попадает снаряд, взрывается, поднимается дым. Через мгновение загорается установка: сначала она горит довольно слабо, потом огонь охватывает всю машину. Цаплиенко написал, что "Рейнджеры" взорвали РСЗО KN-09, которую россияне получили от КНДР. Также отмечается, что такое произошло впервые.

Оружие КНДР — удар по KN-09

Бойцы ССО не детализировали, чем именно попали по KN-09. Между тем на портале "Милитарный" объяснили, что удар нанесли ракетой GMLRS, которую выпустила американская РСЗО HIMARS ВСУ. Также указывается, что речь идет о версии ракеты GMLRS M30A1, наполненной вольфрамовыми шариками. Defense Express в свое время написал, что после применения M30A1 во все стороны разлетается 180 тыс. шариков, которые прошивают любую технику вокруг.

Между тем OSINT-аналитик с ником skrip_ochka в соцсети X написал, что провел геолокацию кадров удара по KN-09. Аналитик изучил деревья, которые попали в кадр, и установил, что событие произошло возле села Первомайское в Курской области РФ. Населенный пункт расположен в 10 км от границы Сумской области.

РСЗО KN-09 — ориентировочные координаты установки, уничтоженной HIMARS Фото: DeepState

РСЗО KN-09 — что известно

Отметим, Фокус писал, что KN-09 — это северокорейская ракетная система залпового огня калибра 300 мм, которая может стрелять на расстояние 200 км. На карте DeepState видим, что в пределах ее досягаемости — Полтава и Харьков. О поступлении нового оружия КНДР российские военные заявляли осенью 2023 года. При этом они надеялись, что РСЗО станут game changer — то есть принесут кардинальные изменения на линии фронта. В статье указывается, что Северная Корея скрывает детали разработки, которую еще называют M-2015 и KN-SS-X-09. Аналитики предположили, что KN-09 создали на основе технологий российской БМ-30 "Смерч", или китайских установок А-100 или Weishi SY30.

Напоминаем, в апреле военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что ВС РФ получили новое оружие от КНДР — РСЗО М1991 калибра 240 мм. 7 мая российские военные впервые показали, как стреляют из этой установки, и при этом поблагодарили лидера КНДР Ким Чен Ына.