Влучив HIMARS: бійці ЗСУ вперше знищили РСЗВ KN-09, яка ховалась в Курській області (відео)

Збройні сили Російської Федерації вперше втратили реактивну систему залпового вогню KN-09, отриману як військову допомогу від Північної Кореї. Збройні сили України поцілили ракетами HIMARS по установці, здатній стріляти на відстань до 200 км.

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Про втрату зброї КНДР на російсько-українському фронті розповів воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

Удар по KN-09 — відео підрозділу "Рейнджер" 4 полку ССО див. з 3:53

Допис Цаплієнка з'явився вдень 7 травня. Журналіст звернув увагу на відео підрозділу БпЛА "Рейнджер" 4 полку Сил спеціальних операцій. 6 травня на YouTube-каналі підрозділу опублікували чотирихвилинний запис із колекцією ударів по ЗС РФ. У якийсь момент показують ракетну реактивну установку, яка стоїть посеред поля. На відстані кількох метрів влучає снаряд, вибухає, здіймається дим. За мить займається установка: спершу вона горить досить слабко, потім вогонь охоплює всю машину. Цаплієнко написав, що "Рейнджери" підірвали РСЗВ KN-09, яку росіяни отримали від КНДР. Також зауважується, що таке відбулось вперше.

Зброя КНДР — удар по KN-09

Бійці ССО не деталізували, чим саме влучили по KN-09. Тим часом на порталі "Мілітарний" пояснили, що удар завдали ракетою GMLRS, яку випустила американська РСЗВ HIMARS ЗСУ. Також вказується, що ідеться про версію ракети GMLRS M30A1, яка наповнена вольфрамовими кульками. Defense Express свого часу написав, що після застосування M30A1 в усі боки розлітається 180 тис. кульок, які прошивають будь-яку техніку навколо.

Тим часом OSINT-аналітик з ніком skrip_ochka у соцмережі X написав, що провів геолокацію кадрів удару по KN-09. Аналітик вивчив дерева, які потрапили в кадр, і встановив, що подія відбулась біля села Первомайське в Курській області РФ. Населений пункт розташований за 10 км від кордону Сумської області.

РСЗВ KN-09 — орієнтовні координати установки, знищеної HIMARS Фото: DeepState

РСЗВ KN-09 — що відомо

Зазначимо, Фокус писав, що KN-09 — це північнокорейська ракетна система залпового вогню калібру 300 мм, яка може стріляти на відстань 200 км. На карті DeepState бачимо, що в межах її досяжності — Полтава та Харків. Про надходження нової зброї КНДР російські воєнкори заявляли восени 2023 року. Водночас вони сподівались, що РСЗВ стануть game changer — тобто принесуть кардинальні зміни на лінії фронту. У статті вказується, що Північна Корея приховує деталі розробки, яку ще називають M-2015 та KN-SS-X-09. Аналітики припустили, що KN-09 створили на основі технологій російської БМ-30 "Смерч", або китайських установок А-100 чи Weishi SY30.

Нагадуємо, у квітні військовий журналіст і головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив, що ЗС РФ отримали нову зброю від КНДР — РСЗВ М1991 калібру 240 мм. 7 травня російські військові вперше показали, як стріляють з цієї установки, і водночас подякували лідеру КНДР Кім Чен Ину.