Росія може отримати корейські РСЗВ KN-25: що відомо про установки з КНДР (фото)

Передбачається, що північнокорейські системи можуть допомогти російським військам вести в Україні контрбатарейну боротьбу і протистояти українським HIMARS. Для цього комплекси нібито мають відповідну дальність стрільби — KN-9 запускає ракети на 140 км, а комплекс KN-25 — на 400 км.

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Воєнкори з РФ заговорили про можливість надання російській армії систем залпового вогню (РСЗВ) з Північної Кореї. Йдеться про установки KN-09 і KN-25, які нібито допоможуть росіянам у контрбатарейній боротьбі з українськими HIMARS. Про те, наскільки реальний такий сценарій і що являють собою комплекси виробництва КНДР, розповіли 17 вересня оглядачі Defence Express.

Автори матеріалу пишуть, що ситуація, коли Збройні сили РФ потребують РСЗВ з Північної Кореї ще кілька років тому була б немислимою. Однак військова обстановка в Україні, а також нещодавній візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію свідчать про те, що північнокорейська зброя, і зокрема, ракетні комплекси можуть стати "великою надією" російських військ.

"Велика надія на корейців. У них чудова ствольна арта з дальністю 40-км. Плюс чудові РСЗВ, практично ракети "земля-земля". РСЗВ KN-9 і KN-25 ідеально підходять. KN-25, щоправда, у корейців небагато, і навряд чи нам її продадуть, а KN-9 (140 км) — багато, причому, під наш калібр. Потрібні, як повітря штук 10 по фронтах, як мінімум. KN-25 з дальністю до 400 (!) км — також шт. 10", — пише в соцмережах російський військкор Юрій Котенок.

Північнокорейська РСЗВ KN-09

Тим часом українські експерти ставлять під сумнів "відмінність" північнокорейських систем, оскільки йдеться про ізольовану країну, а про ефективність РСЗВ відомо тільки з джерел у КНДР. Зокрема, проєкт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Missile Threat також володіє деякою інформацією про системи KN-9 і KN-25.

РСЗВ KN-9

Система KN-9 відома також під індексами M-2015 і KN-SS-X-09. Її калібр імовірно 300-мм, а дальність польоту снаряда досягає 200 км, при цьому про тип ракет і про тактико-технічні характеристики нічого не відомо. Експерти вважають, що корейці створили їх на основі технологій ракет БМ-30 "Смерч" або китайських А-100, але найбільш імовірним зразком вважається китайська Weishi SY300.

Китайський комплекс Weishi SY300

Над комплексом почали працювати на початку 2010-х, а 2015 року вони пройшли перші випробування. Тоді в КНДР офіційно відзвітували, що ракета пролетіла на 200 км і досягла висоти в 50 км. Експерти звернули увагу, що форма носової частини ракети може свідчити про наявність системи для підвищення точності, однак не виключено, що це всього лише зовнішнє копіювання іноземних ракет, як у випадку з копією американського безпілотника MQ-9 Reaper.

РСЗВ KN-25

Система KN-25, яка відома також під індексом M-2019, уже є тактичним ракетним комплексом, оскільки заявлена дальність — 380 км за висоти польоту 97 км. Перші випробування відбулися відносно недавно — у 2019 році. Про цей комплекс відомо ще менше, а зовні вони з'являлися тільки в джерелах, де були помічені на парадах у Пхеньяні.

Тим часом пропагандисти з КНДР повідомляють, що комплекс виконаний у двох варіантах, що відрізняються базовим шасі та низкою інших особливостей. Один виконаний на гусеничному шасі з високою вантажопідйомністю, інший на колісному шасі 4х4 на базі версії автомобіля Tatra T813.

РСЗВ KN-25 нібито використовує оригінальний реактивний боєприпас діаметром 600-мм і завдовжки 8 м, при цьому стартова маса досягає 3 т. Ракета оснащена твердопаливним двигуном із зарядом великої маси.

РСЗВ KN-25 виробництва Північної Кореї

Що стосується систем наведення, то на її борту можуть перебувати інерціальна і супутникова навігаційні системи, а також автопілот. Про точність снаряда також достовірно невідомо — деякі джерела пишуть про десятки метрів похибки.

Щодо бойової частини є дані, що ракета може бути оснащена важкою моноблочною осколково-фугасною боєголовкою та ядерною "Хвасан-31".

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Деякі російські джерела пишуть, що РСЗВ KN-25 є найважливішим елементом стратегічного стримування армії КНДР, і його потенціал реалізують завдяки серійному виробництву та постачанню у війська.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в Пхеньяні відзвітували про проведення тестових запусків ракет комплексів РСЗВ KN-25. Повідомлялося, що з кінця жовтня 2022 року в КНДР нарощуватимуть виробництво цих систем і 30 машин незабаром надійдуть на озброєння північнокорейської армії.