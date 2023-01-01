У Північній Кореї випробували 600-мм ракетну систему з ядерним зарядом

Кім Чен Ин заявив, що через південнокорейську та американську загрозу їм потрібно нарощувати ядерні сили. Установка KN-25 може запускати ракети на 400 км.

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Глава КНДР Кім Чен Ин закликає радикально нарощувати ядерні сили країни, а також заявив про успішний тест 600-мм РСЗВ KN-25. Про це повідомляє CNN.

Минулими вихідними в Північній Кореї провели успішні пуски ракет з нової 600-міліметрової РСЗВ, яка здатна запускати ракети з ядерним компонентом. Заявлена дальність становить 400 км — цього вистачить для ударів по всій Південній Кореї. Кім Чен Ин закликав "експоненційно" збільшувати арсенал ядерних ракет.

600-мм установку було представлено ще 3 роки тому, а зараз заявляється про нарощування виробництва з кінця жовтня 2022 року. Ще 30 машин незабаром надійдуть на озброєння північнокорейської армії.

"Можливо, як ключова наступальна зброя наших збройних сил, вона виконуватиме свою власну бойову місію, щоб розтрощити ворога", — сказав Кім Чен Ин.

Виступаючи напередодні Нового року, Кім заявив, що Південна Корея стала безперечним ворогом для Північної, а США збільшили тиск на них до максимального рівня. Військові бази часто розміщуються на Корейському півострові. Тому у відповідь на такі дії він заявив, що КНДР нарощуватиме виробництво тактично ядерних ракет. Також Кім Чен Ин закликав розробити нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка стане зброєю для контрудара.

Нагадаємо, 26 грудня безпілотники з КНДР без попередження та дозволу вторглися в повітряний простір Південної Кореї. Сеул підняв військову авіацію для їхнього перехоплення.

27 листопада Кім Чен Ин заявив, що він хоче мати найпотужніші ядерні сили у світі. Масштаби мають бути безпрецедентними у нинішньому столітті.