В Северной Корее испытали 600-мм ракетную систему с ядерным зарядом

Ким Чен Ын заявил, что из-за южнокорейской и американской угрозы им нужно наращивать ядерные силы. Установка KN-25 может запускать ракеты на 400 км.

Related video

Глава КНДР Ким Чен Ын призывает радикально наращивать ядерные силы страны, а также заявил об успешном тесте 600-мм РСЗО KN-25. Об этом сообщает CNN.

В минувшие выходные в Северной Корее провели успешные пуски ракет из новой 600-миллиметровой РСЗО, которая способна запускать ракеты с ядерным компонентом. Заявленная дальность составляет 400 км — этого хватит для ударов по всей Южной Корее. Ким Чен Ын призвал "экспоненциально" увеличивать арсенал ядерных ракет.

600-мм установка была представлена еще 3 года назад, а сейчас заявляется о наращивании производства с конца октября 2022 года. Еще 30 машин в скором поступят на вооружение северокорейской армии.

"Возможно, как ключевое наступательное оружие наших вооруженных сил, она будет выполнять свою собственную боевую миссию, чтобы сокрушить врага", — сказал Ким Чен Ын.

Выступая в канун Нового года, Ким заявил, что Южная Корея стала несомненным врагом для Северной, а США увеличили давление на них до максимального уровня. Военные базы часто размещаются на Корейском полуострове. Поэтому в ответ на такие действия он заявил, что КНДР будет наращивать производство тактически ядерных ракет. Также Ким Чен Ын призвал разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая станет оружием для контрудара.

Напомним, 26 декабря, беспилотники из КНДР без предупреждения и разрешения вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул поднял военную авиацию для их перехвата.

27 ноября Ким Чен Ын заявил, что он хочет иметь самые мощные ядерные силы в мире. Масштабы должны быть беспрецедентными в нынешнем столетии.