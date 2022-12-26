Дроны из КНДР пересекли границу с Южной Кореей, на их перехват послали истребители

Северокорейские беспилотники сумели долететь до окрестностей Сеула — из-за этого все гражданские авиарейсы в приграничных районах были отменены. Один из южнокорейских легких штурмовиков, вылетевших по тревоге на перехват дронов, разбился.

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В понедельник, 26 декабря, беспилотники — предположительно, отправленные из КНДР, без предупреждения и разрешения вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Сеул поднял военную авиацию для их перехвата. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Как уточняется, в 10:25 по местному времени южнокорейские военные зафиксировали ряд "неопознанных объектов" в приграничном районе Кенгидо.

БПЛА пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены сразу на нескольких локациях — в частности, в окрестностях Сеула, что вызвало у властей Южной Кореи особую тревогу.

После этого Сеул остановил в приграничных регионах все гражданские рейсы и послал истребители и вертолеты для перехвата северокорейских дронов.

Военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, но он по неизвестной причине разбился примерно в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота успешно катапультировались.

В Южной Корее беспилотные летательные аппараты из КНДР называют прямой угрозой безопасности страны. В Сеуле предполагают, что они могут использоваться как в качестве шпионов, так и для потенциальных атак против южной части полуострова.

В пятницу, 23 декабря, КНДР также запустил две баллистические ракеты малой дальности. За пять дней до этого Пхеньян выпустил две баллистические ракеты средней дальности, уточняют журналисты.

Напомним, на прошлой неделе "Группа Вагнера" закупила партию вооружения из КНДР, чтобы помочь укрепить силы российских войск на фронте. Северная Корея, в частности, отправила вагнеровцам пехотные ракеты и снаряды.

На передачу оружия российской стороне отреагировало правительство Великобритании. Лондон заявил, что Запад сделает все для того, чтобы Северная Корея ответила за поддержку войну против Украины.