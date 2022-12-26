Дрони з КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю, на їх перехоплення надіслали винищувачі

Північнокорейські безпілотники зуміли долетіти до околиць Сеула — через це всі цивільні авіарейси у прикордонних районах було скасовано. Один із південнокорейських легких штурмовиків, які вилетіли по тривозі на перехоплення дронів, розбився.

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У понеділок, 26 грудня, безпілотники, ймовірно, відправлені з КНДР, без попередження та дозволу вторглися в повітряний простір Південної Кореї. Сеул підняв військову авіацію для їх перехоплення. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на офіційного представника Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Як уточнюється, о 10:25 за місцевим часом південнокорейські військові зафіксували низку "невідомих об'єктів" у прикордонному районі Кенгідо.

БПЛА перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяла дві Кореї, і були помічені відразу на кількох локаціях — зокрема, на околицях Сеула, що викликало у влади Південної Кореї особливу тривогу.

Після цього Сеул зупинив у прикордонних регіонах усі цивільні рейси та відправив винищувачі і вертольоти для перехоплення північнокорейських дронів.

Військові також задіяли легкий штурмовик КА-1, але він із невідомої причини розбився приблизно за 140 км на схід від Сеула. Обидва пілоти успішно катапультувалися.

У Південній Кореї безпілотні літальні апарати з КНДР називають прямою загрозою безпеці країни. У Сеулі припускають, що вони можуть використовуватися як шпигуни, так і для потенційних атак проти південної частини півострова.

У п'ятницю, 23 грудня, КНДР також запустила дві балістичні ракети малої дальності. За п'ять днів до того Пхеньян випустив дві балістичні ракети середньої дальності, уточнюють журналісти.

Нагадаємо, минулого тижня "Група Вагнера" закупила партію озброєння з КНДР, щоб допомогти зміцнити сили російських військ на фронті. Північна Корея, зокрема, відправила вагнерівцям піхотні ракети та снаряди.

На передавання зброї російській стороні відреагував уряд Великої Британії. Лондон заявив, що Захід зробить усе для того, щоб Північна Корея відповіла за підтримку війни проти України.