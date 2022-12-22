"Ознака розпачу та ізоляції": у Великій Британії відреагували на передачу КНДР зброї Росії

Захід зробить все, щоб Північна Корея відповіла за те, що підтримує війну в Україні, відправляючи зброю "групі Вагнера",

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Великобританія підтримує думку США про те, що Північна Корея постачала зброю Росії для "групи Вагнера". Це порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Про це йдеться на офіційному сайті уряду Великобританії.

Як заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, КНДР заплатить високу ціну за підтримку війни в Україні.

"Той факт, що президент Путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою розпачу та ізоляції Росії", — заявив чиновник.

У повідомленні сказано, що президент РФ Володимир Путін все частіше звертається до голови ПВК "Вагнера" російського підприємця Євгена Пригожина, щоб той компенсував провали ЗС РФ на фронті. Пригожин витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування своїх військових операцій в Україні, він вербує до лав свого угруповання російських ув'язнених, які часто хворіють на тяжкі захворювання.

За оцінками Міноборони Великобританії, "група Вагнера" відправила в Україну 50 тисяч найманців, у тому числі 10 тисяч контрактників і 40 тисяч, які погодилися воювати ув'язнених в'язниць РФ.

Група Вагнера

"Група Вагнера" — незаконне збройне міліарне формування, яке було засноване в Росії прихильником Путіна мільярдером Євгеном Пригожіним. З 2014 року група діяла на території України, а згодом — Сирії, країнах Африки. Бере активну участь у повномасштабній війні проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що бойовики з ПВК "Вагнер" закупили у КНДР піхотні ракети та боєприпаси. За рахунок озброєння із Північної Кореї "вагнерівці" мають намір зміцнити сили російських військ на фронті. Проте США вважають, що кількість боєприпасів не змінить динаміку бойових дій.

Ще нагадаємо, що Путін назвав системи ППО Patriot застарілими. За словами президента країни-агресора, російські С-300 ефективніші, ніж Patriot. Незважаючи на те, що системи Raytheon Technologies вважаються "золотим стандартом" протиповітряної оборони.