"Знайдеться протиотрута": Путін назвав системи ППО Patriot застарілими

За словами президента країни-агресора, російські С-300 ефективніші, ніж Patriot. Незважаючи на те, що системи Raytheon Technologies вважаються "золотим стандартом" протиповітряної оборони.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що передача Україні систем протиповітряної оборони Patriot веде до затягування війни в Україні. Про це повідомляє "Медуза".

"Що стосується "Patriot", то це досить стара система, вона не працює так, як скажемо, наша С-300", — заявив російський президент, додавши, що "протиотруту завжди знайдеться, нехай ставлять — ми їх поклацаємо".

Представники Кремля активно коментують анонсовані постачання ЗСУ нових систем протиповітряної оборони.

Насамперед прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що номенклатура озброєнь, що поставляються Україні, розширюється, а візит Зеленського до США не обіцяє Україні нічого доброго.

У свою чергу, посол РФ у США попередив про ескалацію з "неймовірними наслідками". Він додав, що Україна не має операторів для цих ППО, тому ними, можливо, керуватимуть екіпажі з США чи інших натовських країн.

Нагадаємо, що системи Patriot можуть вплинути на перебіг війни. У Повітряних силах пояснили, як саме. За словами спікера ВПС України Юрія Ігната, Patriot допоможуть відігнати російську авіацію подалі від кордону.

США передали Україні "золотий стандарт" систем ППО в рамках пакету військової підтримки на $1,8 млрд. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Київ вперше отримає найефективніші на сьогодні системи ППО, які збивають крилаті та балістичні ракети та літаки на значній висоті.