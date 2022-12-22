"Найдется противоядие": Путин назвал системы ПВО Patriot устаревшими

По словам президента страны-агрессора, российские С-300 эффективнее, чем Patriot. Несмотря на то, что системы, выпускаемые Raytheon Technologies, считаются "золотым стандартом" противовоздушной обороны.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot ведет к затягиванию войны в Украине. Об этом сообщает "Медуза".

"Что касается "Patriot", то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300", — заявил российский президент, добавив, что "противоядие всегда найдется, пусть ставят — мы их пощелкаем".

Представители Кремля активно комментируют анонсированные поставки ВСУ новых систем противовоздушной обороны.

Прежде пресс-секретере Кремля Дмитрий Песков заявил, что номенклатура поставляемых Украине вооружений расширяется, а визит Зеленского в США не сулит Украине ничего хорошего.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил об эскалации с "невообразимыми последствиями". Он добавил, что у Украины нет операторов для этих ПВО, поэтому ими, возможно, будут управлять экипажи из США или других натовских стран.

Напомним, что системы Patriot могут повлиять на ход войны. В Воздушных силах разъяснили, как именно. По словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, Patriot помогут отогнать российскую авиацию подальше от границы.

США передали Украине "золотой стандарт" систем ПВО в рамках пакета военной поддержки на $1,8 млрд. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев впервые получит самые эффективные на сегодня системы ПВО, которые сбивают крылатые и баллистические ракеты, и самолеты на значительной высоте.