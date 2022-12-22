"Признак отчаяния и изоляции": в Великобритании отреагировали на передачу КНДР оружия России

Запад сделает все, чтобы Северная Корея ответила за то, что поддерживает войну в Украине, отправляя оружие "группе Вагнера",

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Великобритания поддерживает мнение США о том, что Северная Корея поставляла оружие России для "группы Вагнера". Это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сказано на официальном сайте правительства Великобритании.

Как заявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, КНДР заплатит высокую цену за поддержку войны в Украине.

"Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России", — заявил чиновник.

В сообщении сказано, что президент РФ Владимир Путин все чаще обращается к главе ЧВК "Вагнера" российскому предприниматели Евгению Пригожину, чтобы тот компенсировал провалы ВС РФ на фронте. Пригожин тратит более 100 млн долларов в месяц на финансирование своих военных операций в Украине, он вербует в ряды своей группировки российских заключенных, которые часто больны тяжелыми заболеваниями.

По оценкам Минобороны Великобритании, "группа Вагнера" отправила в Украину 50 тысяч наемников, в том числе 10 тысяч контрактников и 40 тысяч согласившихся воевать заключенных тюрем РФ.

Группа Вагнера

"Группа Вагнера" — незаконное вооруженное милиарное формирование, которое было основано в России сторонником Путина миллиардером Евгением Пригожиным. С 2014 года группа действовала на территории Украины, а затем — Сирии, странах Африки. Принимает активное участие в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что боевики из ЧВК "Вагнер" закупили у КНДР пехотные ракеты и боеприпасы. За счет вооружения из Северной Кореи "вагнеровцы" намерены укрепить силы российских войск на фронте. Однако в США считают, что количество боеприпасов не изменит динамику боевых действий.

Еще напомним, что Путин назвал системы ПВО Patriot устаревшими. По словам президента страны-агрессора, российские С-300 эффективнее, чем Patriot. Несмотря на то, что системы, выпускаемые Raytheon Technologies, считаются "золотым стандартом" противовоздушной обороны.