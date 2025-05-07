У ЗСУ показали, як окупанти намагались вступати у "контактний бій" і діалог з дронами (відео)

У 3 ОШБр поділились кадрами успішного «полювання» БПЛА з передової. Один з ворожих бійців програв безпілотнику в наздоганялки, а долю іншого вирішили гвинти.

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Деталі й відео з поля бою 7 травня опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ.

Пресслужба підкреслила, що захисники продовжують ліквідацію ЗС РФ на українській землі. Стикнувшись з дронами, один загарбник "показував знаки й благав зберегти йому життя", а інший дістав автомат. В обох випадках спроби вберегти себе життя закінчились летально. Зазначається, що озброєного автоматом бійця вбили гвинти FVP.

Окрім того, дрони бригади успішно розтрощили "цілий автопарк та арсенал" противника, зокрема були втрачені:

танк;

вантажівка КамАЗ;

міномет;

машина "Нива";

мотоцикли;

антена;

станція радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У бригаді запевнили, що усе це перетворилось на "залишки спаленого металу". Операції були реалізовані взводом ударних БПЛА Totentanz.group у складі БПС DEUS EX MACHINA 2-го штурмового батальйону.

Нагадаємо, Сили оборони вперше знищили на фронті реактивну систему залпового вогню KN-09, здатну стріляти на відстань до 200 кілометрів. Її ЗС РФ отримали як військову допомогу від Північної Кореї, в установку поцілили ракетами HIMARS.

Російським окупантам вдалося здивувати бійців НГУ на Покровському напрямку. Вони спробували здійснити "плавучий наступ", але хитрість не вдалася.