Дрони на оптоволокні утворили проблемну "сіру зону": воїнам скидають снаряди й харчі з неба

Про ділянки фронту, які перешкоджають ротації й ускладнюють службу піхоті, розповіли у 42 ОМБр ЗСУ. Для збереження особового складу Сили оборони використовують скиди з квадрокоптерів.

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Про це відомо з коментаря заступника командира 1 механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42 окремої механізованої бригади ЗСУ Святослава Лесюка "Громадському радіо" 9 травня.

Він пояснив, наприкінці 2024 року російські окупанти почали застосовувати FPV-дрони на оптоволокні. Таких БПЛА стає все більше, і вони вже утворили певну "сіру зону", яка ускладнює логістику для обох сторін.

"І десь приблизно 15-20 кілометрів такої "сірої зони", тому дуже складно проводити ротацію військовослужбовців, піхотинців на позиціях, доводиться їм скидати боєприпаси, харчі, воду, цигарки, доводиться скидати з квадрокоптерів для того, щоб зберегти особовий склад і виконувати поставлені завдання", — зауважив Лесюк.

Військовослужбовець також проінформував, що ЗС РФ зазнають значних втрат.

"Якщо казати про порівняно з нашими втратами, то 5 до 1 за безповоротними втратами. І це тільки підтверджені втрати, про які ми можемо стверджувати, коли зафіксовано точно", — підкреслив він.

Заступник комбата запевнив, що коли є якісь сумніви, ворожі втрати ніхто не перебільшує. Проте знищення ворожих військ на українській землі триває.

Нагадаємо, військовий з 59 окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Карпюк розповів про головні недоліки й переваги FPV-дронів з оптоволокном, які все частіше застосовують на російсько-українській війні. Зокрема, вони більші за аналоги на радіокеруванні, а котушки з дронами дещо ускладнюють їхню роботу, але такі "пташки" невидимі для засобів РЕБ.

У Forbes звернули увагу на кадри з передової, які демонструють нову хитрість ЗСУ. Оборонці закопуються під землю разом з технікою, щоб сховатись від ударних FPV-дронів.