Пролетів 42 км до ангару: FPV-дрон на оптоволокні "Мадяра" підірвав танк РФ у тилу (відео)

Пілот 414 бригади "Птахів Мадяра" дістався дроном на оптоволокні на відстань 42 км від лінії фронту. Безпілотник влетів у ангар, в якому ховалось три одиниці техніки Збройних сил Російської Федерації. Після цього пілот обрав найважливішу ціль та підірвав її.

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Про роботу дронів на оптоволокні ЗСУ ідеться на відео, опублікованому у YouTube-каналі підрозділу.

Дрони на оптоволокні - влучання у танк ЗС РФ див. з 3:05

26 травня командир 414 окремої бригади безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") показав колекцію відео з роботою пілотів "Птахів Мадяра". На відео — пілот з позивним "Кедр" коментував процес виконання завдання, тим часом на екрані демонстрували записи з камери FPV-дрона. На третій хвилині у кадрі з'являється ангар з трьома одиницями техніки РФ. Чути, як оператор називає, що бачить, і серед іншого — танк. FPV "висить у повітрі" та оглядає приміщення. Коли стає зрозуміло, що цікавіших цілей немає, то пристрій врізається у бронемашину та вибухає.

"Вибираємо найцінніше, найвразливіше. Це дуже далеко — тобто ми десь 42 км пролетіли і ледь не до Маріуполя. Побачили ангар, залетіли в нього — БМП стоїть, танки", — чути на відео.

"Кедр" також пояснив, що у підрозділу не надто багато дронів, схожих на той, яким підірвали танк. Тому бійці не змогли прилетіти ще раз, щоб пересвідчитись у знищенні російської бронемашини.

"Це мегавелика дистанція! Гарно зайшов! Тому ворог гарно нам залишає ангарчики, у які ми залітаємо. Волокно рулить!" — сказав боєць.

На відео та у дописі "Мадяра" не вказано, на якому саме відтинку фронту вдалось дістати танк ЗС РФ на відстані 42 км від лінії фронту.

Дрони на оптоволокні — деталі

Зазначимо, у квітні українські виробники спільно з військовими провели випробування дронів на оптоволокні. При цьому ішлося не про БПЛА, а про роботизовані платформи. На порталі Defense Express пояснили, що платформи можуть нести більше навантаження, ніж безпілотники, зберігати зв'язок з оператором на відстані 10-20 км. Можливі напрямки використання — для підвезення боєкомплекту, вивезення поранених, шпигування з ворогом.

Тим часом у травні представник 42 окремої механізованої бригади ЗСУ Святослав Лисюк розповів про "сіру зону", яка утворилась на фронті через масове застосування FPV-дронів на оптоволокні. Він пояснив, що росіяни мають велику кількість таких БПЛА і через це ЗСУ складно проводити ротацію і передавати на позиції харчі та зброю.

Нагадуємо, видання The Washington Post написало про перевагу, яку отримали ЗС РФ, коли почали масово використовувати дрони на оптоволокні.