Несе FPV-дрони до 300 км: український БПЛА-матка виконав першу місію проти ЗС РФ, — Forbes

Український стартап Strategy Force Solutions повідомляє, що їхні дрони-матки GOGOL-M виконали першу автономну місію проти російських цілей. Оснащені штучним інтелектом багаторазові материнські кораблі доставляють два ударні FPV для точного ураження ворожих об'єктів на відстань до 300 км.

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Про це пише видання Forbes.

За словами технічного директора стартапу Андрія, який попросив не розголошувати його прізвище, ураження подібних об'єктів ЗС РФ ракетними системами коштувало б 3-5 мільйонів доларів, тоді як місія дрона-матки GOGOL-M обходиться у 10 тисяч доларів. Такі материнські безпілотники можна використовувати для ударів по російських літаках на землі, засобах протиповітряної оборони чи військовій інфраструктурі.

Технічний директор зазначає, що оприлюднити відео атак наразі неможливо. Вони є прямим продовженням раніше поміченої роботи українських безпілотних літальних апаратів і FPV-дронів з автоматичним націлюванням на основі штучного інтелекту. Автор статті зауважує, що GOGOL-M можна розглядати як операційну версію автономної системи далекого нападу, над створенням якої зараз працює Розвідувальне управління Пентагону. Також він порівняв українську розробку з материнським кораблем CGI, який нещодавно продемонструвала Китайська Народна Республіка.

Що відомо про дрон-матку GOGOL-M

Материнський корабель GOGOL-M має розмах крил 6 метрів і несе два FPV-дрони, кожен із яких має полегшену версію системи SmartPilot, що використовує передові датчики та ШІ. Дрон-матка випускає менші безпілотники та повертається до українських позицій. Тим часом FPV-дрони ідентифікують цілі та здійснюють атаку.

Такі системи ефективно уражають також нафтосховища, розподільчі мережі та залізниці, зазначає технічний директор Андрій. На відміну від російських БПЛА типу Shahed, GOGOL-M можуть атакувати не одну, а кілька цілей, а також не обмежуватися статичними об'єктами.

"Він підтримує місії із засідки, посадку та очікування цілей, а також автономний пошук у режимі реального часу", — говорить Андрій.

Стартап наразі може виробляти на місяць 50 дронів-маток і 400 ударних дронів типу FPV, та надалі обсяги залежатимуть від кількості замовлень від військових.

Нагадаємо, компанія-виробник дронів "Дикі шершні" 26 травня оприлюднила кадри роботи українського дрона Sting, який перехопив російський "Шахед" на висоті кількох кілометрів.

Пресслужба 414 окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" 26 травня розповіла, як український FPV-дрон на оптоволокні підірвав танк РФ у тилу.