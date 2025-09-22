Замінить дорогі БПЛА: для ЗСУ сворили дешевий та масовий дрон "Сокіл" (відео)

Українська компанія Vyriy Drone представила на виставці Defense Tech Valley 2025 новий безпілотник "Сокіл", задуманий як недорогий інструмент для тактичної розвідки.

Дрон "Сокіл" призначений для масового використання вздовж лінії бойового зіткнення, де активно працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дрони-перехоплювачі. Таким чином цей БПЛА вивільнить дорожчі засоби для глибинної розвідки, розповів CEO Vyriy Drone Олексій Бабенко порталу "Мілітарний".

На Defense Tech Valley 2025 представили дрон "Сокіл"

"Якщо у нас не з’явиться у великих кількостях такий засіб, якщо вони не будуть масовими, то ми просто осліпнемо або залишимось без грошей. Зараз використовують для цього дорогі "Шарки" та "Лелеки" просто по лінії фронту. Втрачати такі засоби, які мають працювати в глибині ворога, які мають великий потенціал, це економічно неможливо", — наголосив Бабенко.

Дрони "Вересень" та "Сокіл" Фото: Мілітарний

Щоб знизити вартість БПЛА, розробники не використовували найкращі рішення, обравши просто "непогану камеру та непоганий цифровий зв'язок". Завдяки цьому один "Сокіл" коштує близько 3-5 тисяч доларів, що в рази дешевше за більшість українських розвідувальних безпілотників.

Безпілотник отримав 10-кратний оптичний зум з можливістю трикратного цифрового масштабування. Цього достатньо, щоб виявити автомобіль на відстані кількох кілометрів.

Дрон може літати в автоматичному, напівавтоматичному або повністю ручному режимі, опираючись на супутникову навігаційну систему. Він запускається з рук та потребує мінімум навичок від оператора. Для розгортання БПЛА потрібно три члени екіпажу.

Наразі "Сокіл" перебуває на завершальному етапі розробки. Для дрона створюють наземну станцію керування, уніфіковану з дроном-маткою "Вересень". Враховуючи простоту експлуатації нового безпілотника, у компанії розраховують на його масове використання у Силах оборони України.

Характеристики дрона "Сокіл":

час польоту — 2,5 год;

час розгортання — 20 хв;

вага — 8 кг;

крейсерська швидкість — 75 км/год;

запас ходу — 130 км.

