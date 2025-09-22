Дальність ураження 2100 км: в Україні показали новий ударний дрон "Зозуля" (фото)

Українська компанія Warbirds of Ukraine представила на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 далекобійний безпілотник "Зозуля".

Дрон "Зозуля" призначений для ударних місій, однак у планах розробників також створення модифікації БпЛА-розвідника, ретранслятора, носія боєприпасів або ж дрона-перехоплювача. Про це пише Mezha.Media.

Повідомляється, що дрон "Зозуля" отримав різні CRPA антени. БпЛА використовує візуальну навігацію та здатен протистояти ворожому спуфінгу. Польотний контролер БпЛА включає інерційну систему, яка дає змогу уникати великих відхилень від курсу за відсутності GPS протягом тривалого часу.

Дрон "Зозуля" Фото: Mezha.Media

Характеристики дрона "Зозуля":

максимальна злітна маса — 170 кг;

бойова частина — від 10 до 50 кг (залежно від дальності місії);

максимальна дальність — 2100 км;

крейсерська швидкість — 130 км/год;

максимальна швидкість — 180 км/год.

Дрон "Зозуля" Фото: Mezha.Media Дрон "Зозуля" Фото: Mezha.Media

Як зазначають у виданні, на "Зозулі" встановлено одноциліндровий двигун внутрішнього згоряння, але у майбутньому можлива інтеграція гібридної силової установки. Безпілотник може злітати з катапульти, аеродрому або з іншого підготовленого майданчика.

Наразі дрон "Зозуля" вже пройшов випробування і кодифікований Міністерством оборони України. За даними видання, апарат успішно застосовувався для ударів по ЗС РФ на окупованих територіях. Коштує дрон "Зозуля" майже 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, українська компанія Vyriy Drone показала на виставці Defense Tech Valley 2025 дрон-матку "Вересень", що переносить на собі FPV-дрони та розвідує для них цілі.

Фокус також повідомляв, що Vyriy Drone представила новий дрон-камікадзе "Блискавка", створений за подобою російського БпЛА "Молния".