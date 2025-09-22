Дальность поражения 2100 км: в Украине показали новый ударный дрон "Зозуля" (фото)

Украинская компания Warbirds of Ukraine представила на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 дальнобойный беспилотник "Зозуля".

Дрон "Зозуля" предназначен для ударных миссий, однако в планах разработчиков также создание модификации БПЛА-разведчика, ретранслятора, носителя боеприпасов или дрона-перехватчика. Об этом пишет Mezha.Media.

Сообщается, что дрон "Зозуля" получил различные CRPA антенны. БПЛА использует визуальную навигацию и способен противостоять вражескому спуфингу. Полетный контроллер БПЛА включает инерционную систему, которая позволяет избегать больших отклонений от курса при отсутствии GPS в течение длительного времени.

Дрон "Зозуля" Фото: Mezha.Media

Характеристики дрона "Зозуля":

максимальная взлетная масса — 170 кг;

боевая часть — от 10 до 50 кг (в зависимости от дальности миссии);

максимальная дальность — 2100 км;

крейсерская скорость — 130 км/ч;

максимальная скорость — 180 км/ч.

Дрон "Зозуля" Фото: Mezha.Media Дрон "Зозуля" Фото: Mezha.Media

Как отмечают в издании, на "Зозуле" установлен одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, но в будущем возможна интеграция гибридной силовой установки. Беспилотник может взлетать с катапульты, аэродрома или с другой подготовленной площадки.

Сейчас дрон "Зозуля" уже прошел испытания и кодифицирован Министерством обороны Украины. По данным издания, аппарат успешно применялся для ударов по ВС РФ на оккупированных территориях. Стоит дрон "Зозуля" около 40 тысяч долларов.

