Заменит дорогие БПЛА: для ВСУ создали дешевый и массовый дрон "Сокіл" (видео)

Украинская компания Vyriy Drone представила на выставке Defense Tech Valley 2025 новый беспилотник "Сокіл", задуманный как недорогой инструмент для тактической разведки.

Дрон "Сокіл" предназначен для массового использования вдоль линии боевого соприкосновения, где активно работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-перехватчики. Таким образом этот БПЛА высвободит более дорогие средства для глубинной разведки, рассказал CEO Vyriy Drone Алексей Бабенко порталу "Мілітарний".

На Defense Tech Valley 2025 представили дрон "Сокіл"

"Если у нас не появится в больших количествах такое средство, если они не будут массовыми, то мы просто ослепнем или останемся без денег. Сейчас используют для этого дорогие "Шарки" и "Лелеки" просто по линии фронта. Терять такие средства, которые должны работать в глубине врага, которые имеют большой потенциал, это экономически невозможно", — подчеркнул Бабенко.

Дроны "Вересень" и "Сокіл" Фото: Милитарный

Чтобы снизить стоимость БПЛА, разработчики не использовали лучшие решения, выбрав просто "неплохую камеру и неплохую цифровую связь". Благодаря этому один "Сокіл" стоит около 3-5 тысяч долларов, что в разы дешевле большинства украинских разведывательных беспилотников.

Беспилотник получил 10-кратный оптический зум с возможностью трехкратного цифрового масштабирования. Этого достаточно, чтобы обнаружить автомобиль на расстоянии нескольких километров.

Дрон может летать в автоматическом, полуавтоматическом или полностью ручном режиме, опираясь на спутниковую навигационную систему. Он запускается с рук и требует минимум навыков от оператора. Для развертывания БПЛА нужно три члена экипажа.

Сейчас "Сокіл" находится на завершающем этапе разработки. Для дрона создают наземную станцию управления, унифицированную с дроном-маткой "Вересень". Учитывая простоту эксплуатации нового беспилотника, в компании рассчитывают на его массовое использование в Силах обороны Украины.

Характеристики дрона "Сокіл":

время полета — 2,5 часа;

время развертывания — 20 мин;

вес — 8 кг;

крейсерская скорость — 75 км/ч;

запас хода — 130 км.

