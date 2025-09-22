Російські БПЛА "Молния" тепер заносять FPV-дрони в тил України: як вони виглядають (фото)

Збройні сили Російської Федерації застосовують в Україні дешеві безпілотники «Молния», здатні нести на собі FPV-дрони.

Фото модернізованого російського дрона "Молния" опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Дрон "Молния" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Дрон "Молния" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Дрон "Молния" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Дрон "Молния" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Як зазначає експерт, замість бойової частини "Молния" отримала посилені акумулятори. За його словами, подібні розробки демонструють відмінність підходів РФ і України до безпілотних систем.

"Що відрізняє нас у плані БПЛА від противника. У нас десятки типів бортів найрізноманітнішого призначення. У них базовий дипстрайк "Шахед" і базове масове дешеве крило "Молния". І з тим, і з іншим вони проводять експерименти щодо призначення, управління та застосування", — пояснив "Флеш".

Дрон "Молния": що про нього відомо

Російський ударний безпілотник літакового типу "Молния" здатен нести боєприпаси вагою від 8 до 10 кг, зокрема протитанкові міни ТМ-62, перебуваючи у повітрі близько 40 хв. Швидкість БПЛА становить 70-90 км/год, а дальність ураження — 30-35 км.

Особливістю дрона "Молния" є те, що він виготовляється з дешевих матеріалів — фанери, пластику, пінопласту. Коштує такий пристрій всього близько 300 доларів.

Нагадаємо, про застосування дронів "Молния" в якості носія FPV-дронів "Флеш" попереджав ще у червні цього року. Тоді експерт назвав цю розробку "Бла-бла дрон", оскільки "Молния" летить атакувати ціль і підвозить "попутника" в український тил.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Vyriy Drone представила на інвестиційному саміті Defense Tech Valley 2025 від Brave1 новий дрон-камікадзе "Блискавка", створений за подобою російської "Молнии".