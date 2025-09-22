Российские БПЛА "Молния" теперь заносят FPV-дроны в тыл Украины: как они выглядят (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации применяют в Украине дешевые беспилотники "Молния", способные нести на себе FPV-дроны.

Фото модернизированного российского дрона "Молния" опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Дрон "Молния" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Дрон "Молния" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Дрон "Молния" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Дрон "Молния" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Как отмечает эксперт, вместо боевой части "Молния" получила усиленные аккумуляторы. По его словам, подобные разработки демонстрируют различие подходов РФ и Украины к беспилотным системам.

"Что отличает нас в плане БПЛА от противника. У нас десятки типов бортов самого разного назначения. У них базовый дипстрайк "Шахед" и базовое массовое дешевое крыло "Молния". И с тем, и с другим они проводят эксперименты по назначению, управлению и применению", — пояснил "Флеш".

Дрон "Молния": что о нем известно

Российский ударный беспилотник самолетного типа "Молния" способен нести боеприпасы весом от 8 до 10 кг, в том числе противотанковые мины ТМ-62, находясь в воздухе около 40 мин. Скорость БПЛА составляет 70-90 км/ч, а дальность поражения — 30-35 км.

Особенностью дрона "Молния" является то, что он изготавливается из дешевых материалов — фанеры, пластика, пенопласта. Стоит такое устройство всего около 300 долларов.

Напомним, о применении дронов "Молния" в качестве носителя FPV-дронов "Флеш" предупреждал еще в июне этого года. Тогда эксперт назвал эту разработку "Бла-бла дрон", поскольку "Молния" летит атаковать цель и подвозит "попутчика" в украинский тыл.

Фокус также сообщал, что украинская компания Vyriy Drone представила на инвестиционном саммите Defense Tech Valley 2025 от Brave1 новый дрон-камикадзе "Блискавка", созданный по подобию российской "Молнии".