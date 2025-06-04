БПЛА "Молния" превратилась в носитель FPV-дронов: чем это опасно для ВСУ (фото)

FPV-дроны устанавливаются "на спину" ударным беспилотникам "Молния". В момент атаки небольшие БПЛА наводятся на цель отдельно.

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Российская армия начала применять беспилотники "Молния" как носитель небольших FPV-дронов. Об этом рассказал эксперт по радиосвязи и электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"В этом случае мы не говорим о полноценной "матке-ретрансляторе", потому что "Молния" — одноразовая. Никто на ее борт не будет ставить ретранслятор", — сообщил специалист.

"Молния" летит атаковать цель и доставляет "попутчика" в тыл ВСУ

Бескрестнов называет этот проект ВС РФ "Бла-бла дрон". Молния летит атаковать цель и подвозит "попутчика" в тыл ВСУ, сам FPV-дрон позже будет управляться отдельно.

Официального подтверждения данной информация от военного командования ВСУ на момент публикации новости не было. Российские военные также не рассказывали о новой технологии применения БПЛА "Молния".

Отметим, что оккупанты часто атакуют дроном "Молния" Харьков и область. Сегодня этот вражеский дрон попал по автозаправке АЗС в Киевском районе Харькова, ранения получил 58-летний мужчина.

Напомним, Министерство обороны Великобритании заявляло, что ВС РФ ежедневно запускают по Украине более 300 беспилотников. Такую интенсивность ударов ВС РФ будут держать весь 2025 год.

РФ каждый день до 170 БПЛА типа "Шахед" и аналоги, до конца 2025 года суточное производство увеличится до 190 единиц, ожидает Главное управление разведки Минобороны Украины.