ВС РФ запускает более 300 дронов ежедневно: такие обстрелы по Украине будут продолжаться весь 2025 год, — Минобороны Британии

Глава британского Министерства обороны Джон Гили убежден, что Владимир Путин продолжает двигаться по пути насилия, разрушений и создания хаоса.

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Об этом он заявил в среду, 4 июня, пишет Sky News.

"Мы встречаемся в тени самых страшных российских атак беспилотников на Украину с момента начала полномасштабного вторжения Путина", — сказал британский чиновник.

По словам Гили, российские войска ежедневно запускают более 300 беспилотников для атак в Украине, и подобная интенсивность ударов может продолжаться в течение всего 2025 года.

Он также подчеркнул, что Путин продолжает демонстрировать отсутствие намерения к миру, обвиняя Россию в срыве переговоров о прекращении огня. В то же время министр отметил мужество и решимость Украины в ее борьбе.

"Они (украинцы — ред.) хотят, чтобы эта война закончилась, они хотят вернуться к жизни без страха, без террора Путина (...). Пока Путин продолжает свою жестокость, мы должны оставаться твердыми в своем решении. Мы должны обеспечить, чтобы украинские войска имели все необходимое, когда им это нужно, чтобы продолжать свою борьбу", — заявил Гили.

Напомним, в ночь на 4 июня российская армия атаковала Харьков баллистическим вооружением и беспилотниками: под ударом оказались гражданское предприятие и частный сектор, есть попадания возле многоэтажных домов. В городе поднялись масштабные пожары.

Утром, 4 июня, российские войска нанесли удар по Сумах, применив ударные дроны. В результате атаки были повреждены складские помещения и гражданский автотранспорт. Во время тушения пожара, возникшего после попаданий, спасатели попали под повторный обстрел со стороны оккупантов.

Позже, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Есть раненые, им оказывают медицинскую помощь.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил 4 июня, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время общения Путин якобы пообещал дать ответ на атаку, известную как "Паутина".