ЗС РФ запускає понад 300 дронів щодня: такі обстріли по Україні триватимуть весь 2025 рік, — Міноборони Британії

Голова британського Міністерства оборони Джон Гілі переконаний, що Володимир Путін продовжує рухатися шляхом насильства, руйнувань і створення хаосу.

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Про це він заявив у середу, 4 червня, пише Sky News.

"Ми зустрічаємося в тіні найстрашніших російських атак безпілотників на Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна", — сказав британський урядовець.

За словами Гілі, російські війська щоденно запускають понад 300 безпілотників для атак в Україні, і подібна інтенсивність ударів може тривати протягом усього 2025 року.

Він також підкреслив, що Путін і надалі демонструє відсутність наміру до миру, звинувачуючи Росію у зриві переговорів про припинення вогню. Водночас міністр відзначив мужність і рішучість України в її боротьбі.

"Вони (українці — ред.) хочуть, щоб ця війна закінчилася, вони хочуть повернутися до життя без страху, без терору Путіна (…). Поки Путін продовжує свою жорстокість, ми повинні залишатися твердими у своєму рішенні. Ми повинні забезпечити, щоб українські війська мали все необхідне, коли їм це потрібно, щоб продовжувати свою боротьбу", — заявив Гілі.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російська армія атакувала Харків балістичним озброєнням та безпілотниками: під ударом опинилися цивільне підприємство та приватний сектор, є влучання біля багатоповерхових будинків. У місті здійнялися масштабні пожежі.

Вранці, 4 червня, російські війська завдали удару по Сумах, застосувавши ударні дрони. Внаслідок атаки були пошкоджені складські приміщення та цивільний автотранспорт. Під час гасіння пожежі, що виникла після влучань, рятувальники потрапили під повторний обстріл з боку окупантів.

Пізніше, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Є поранені, їм надають медичну допомогу.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив 4 червня, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час спілкування Путін нібито пообіцяв дати відповідь на атаку, відому як "Павутина".