БПЛА "Молния" перетворилася на носій FPV-дронів: чим це небезпечно для ЗСУ (фото)

FPV-дрони встановлюються "на спину" ударним безпілотникам "Молния". У момент атаки невеликі БПЛА наводяться на ціль окремо.

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Російська армія почала застосовувати безпілотники "Молния" як носій невеликих FPV-дронів. Про це розповів експерт з радіозв'язку та електроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"У цьому випадку ми не говоримо про повноцінну "матку-ретранслятор", тому що "Молния" — одноразова. Ніхто на її борт не буде ставити ретранслятор", — повідомив фахівець.

"Молния" летить атакувати ціль і доставляє "попутника" в тил ЗСУ

Бескрестнов називає цей проєкт ЗС РФ "Бла-бла дрон". "Молния" летить атакувати ціль і підвозить "попутника" в тил ЗСУ, сам FPV-дрон пізніше буде управлятися окремо.

Офіційного підтвердження цієї інформації від військового командування ЗСУ на момент публікації новини не було. Російські військові також не розповідали про нову технологію застосування БПЛА "Молния".

Зазначимо, що окупанти часто атакують дроном "Молния" Харків та область. Сьогодні цей ворожий дрон поцілив по автозаправці АЗС у Київському районі Харкова, поранення отримав 58-річний чоловік.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що ЗС РФ щодня запускають по Україні понад 300 безпілотників. Таку інтенсивність ударів ЗС РФ триматимуть весь 2025 рік.

РФ щодня до 170 БПЛА типу "Шахед" і аналоги, до кінця 2025 року добове виробництво збільшиться до 190 одиниць, очікує Головне управління розвідки Міноборони України.