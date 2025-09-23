"Козел отпущения, который рискует собой": для ВСУ создали дешевый дрон-разведчик "Бабка" (видео)

Украинская компания TAF Іndustries продемонстрировала в полевых условиях свой недорогой комплекс для аэроразведки с цифровой видеосвязью TAF-U1 "Бабка".

Дрон "Бабка" стал ответом отечественных инженеров на применение врагом БПЛА-перехватчиков против разведывательных беспилотников Сил обороны Украины. Об этом рассказал представитель TAF Іndustries Владислав порталу dev.ua.

Комплекс TAF-U1 "Бабка"

По его словам, на сегодня TAF-U1 "Бабка" является самым дешевым разведывательным дроном самолетного типа с цифровым видео. Разработчики ставили себе за цель создать БПЛА, который военным не будет страшно потерять.

"Многие производители устанавливают системы уклонения от поражения или системы РЭБ, которые создают "штору" прямо на самолете. Но наш подход — это создать "Бабку", настолько дешевый разведчик, потеря которого обесценит экономическую целесообразность его уничтожения", — пояснил Владислав.

Важно

Российские БПЛА "Молния" теперь заносят FPV-дроны в тыл Украины: как они выглядят (фото)

Он отметил, что бригады, в координации с которыми разрабатывался новый дрон, часто работают с более дорогими разведывательными беспилотниками "Лелека" и Shark. По замыслу производителя, экипажи могут использовать "Бабку" там, где опасно запускать более ценные БПЛА.

"Это то изделие, которое может на себя взять удар в случае угрозы и подтвердить наличие или отсутствие перехватчиков и средств поражения противника на данном направлении. "Бабка" — это тот козел отпущения, который рискует собой. Такова его судьба, для этого он разрабатывался", — подчеркнул представитель TAF Іndustries.

На что способен дрон "Бабка"

Разработчики рассказали, что для обеспечения баланса между дешевизной БПЛА и качеством пришлось выделить основные характеристики, пожертвовав другими. К примеру, дрон больше ограничен по времени в воздухе за счет батарей, чем по дистанции полета.

Основной канал управления БПЛА реализован на базе технологии Crossfire, а резервный канал обеспечивает работу на автопилоте в условиях отсутствия GPS и GNSS. Оптика на дроне обеспечивает 30-кратный оптический зум.

Характеристики дрона TAF-U1 "Бабка":

рабочий тактический радиус — 40-50 км;

время полета — до 2 ч;

рабочая высота полета — 1000 км;

максимальная высота полета — до 2000 км.

"На скорости 70 км/ч можно пролететь 40 минут до цели, еще 40 минут покружить возле цели и вернуться. За это время можно разведать обстановку как в процессе полета, так и в точке разведки", — добавил представитель компании.

Комплект TAF-U1 "Бабка" включает в себя:

4 БПЛА;

ноутбук с предустановленным ПО;

станцию приема видео;

антенны приема видео;

наземный ретранслятор;

планшет с программой "Крапива".

Чтобы снизить стоимость серийного изделия, многие мелкие решения были сделаны собственными усилиями TAF Іndustries. Часть комплектующих также происходят из Китая. Кроме того, для экономии было решено отказались от композитных фюзеляжей.

По расчетам компании, стоимость замены одного борта TAF-U1 "Бабка" составит около 100 000 грн, а вся инфраструктура включая четыре самолета обойдется примерно в 1,1 млн. Сейчас БПЛА не представлен в продаже, а тестируется с бригадами и поставляется через благотворительные фонды.

