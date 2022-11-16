Не только дроны и артиллерия: какой софт используют ВСУ для уничтожения ВС РФ

Украинские айтишники еще до полномасштабного вторжения РФ предложили военным несколько программ, которые особенно полюбили артиллеристы.

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Для освобождения оккупированных территорий украинские военные используют не только современную технику, но и специальное программное обеспечение, которое помогает в критических ситуациях. Издание Forbes выяснило, каким софтом пользуются бойцы и как он помогает им на поле боя.

На государственном уровне в Украине разрабатывают систему ситуационной осведомленности Delta. Она показывает расположение украинских и российских сил на цифровой карте, предупреждая о приближении противника или других опасностях. Пока Минобороны не раскрывает детали проекта в интересах безопасности, но известно, что запускать софт можно на ноутбуках, планшетах и даже смартфонах.

[ + – ] Видео о системе ситуационной осведомленности Delta

Артиллерист Ярослав Шерстюк разработал для военных несколько особых приложений, одно из которых мессенджер MilChat. Программа создана в 2018 году при поддержке компании Noosphere, а сейчас ее используют примерно 60 тысяч украинских защитников. В феврале командир одной из бригад в Мариуполе приказал подчиненным установить MilChat и передавать через него свою геопозицию в реальном времени. Благодаря этому командование смогло прикрыть подразделение минометным огнем и безопасно провести мимо оккупантов.

[ + – ] Как работает мессенджер MilChat

Ярослав Шерстюк также разработал виртуальный баллистический калькулятор, который заменил специальную планшетку с линейкой. Вместе с командой айтишников он создал на основе этой программы приложения "УКРОП" на Android и MyGun на iOS, сейчас ими пользуются около 18 тысяч военных.

[ + – ] Новости о программе "УКРОП"

После начала войны украинская армия столкнулась с проблемой устаревших картах. Для ее решения фонд "Армия SOS" разработал автоматизированную систему управления "Крапива". По словам соучредителя организации Алексея Савченко, сейчас ею пользуются около 90% всех украинских артиллеристов. Разведчики передают на специальное приложение координаты целей, по которым ближайшая батарея открывает огонь.

"Благодаря "Крапиве" у нас одна из самых точных артиллерий в мире, американцы восхищаются", – прокомментировал Олег Берестовой, командир подразделения 15-й бригады артразведки.

[ + – ] Обзор автоматизированной системі управления "Крапива"

Команда программистов из компаний "Гео-Софт", Breeze Software и Primeway Ukraine выпустили программа GisArta. Поначалу она предлагала только офлайн-карту, но со временем она развилась в систему ситуационной осведомленности для штабов, помогающая командирам на уровне дивизий и батальонов оценивать боевую ситуацию на местности и лучше планировать действия.

[ + – ] Обзор софта GisArta

Как отмечает Forbes, обе команды пытались наладить сотрудничество с украинским правительство, чтобы получить поддержку и дополнительное финансирование, но официально "Крапиву" и GisArta так и не приняли на вооружение, хотя в 2016 году утвердили все необходимые документы. В итоге в 2017 году фонд "Армия SOS" бесплатно передал "Крапиву" государству, а сейчас выпускает обновления.

Еще одна полезная программа: система под названием "Броня", которая позволяет военным поражать российские войска с закрытых позиций, то есть без прямой видимости целей, используя гранатометы, минометы или танки. Как отмечает военнослужащий Алексей Гавриш, софт позволяет быстро вести обстреливать вражеские позиции и отходить, не рискуя техникой или личным составом.

Недавно Минцифры решило привлечь в Украину американскую компанию Palantir, капитализация которой оценивается в $16,6 млрд. Этот гигант заключает контракты с ЦРУ, работает на армию США и Великобритании. Как рассказал заместитель министра Георгий Дубинский, Palantir предоставит Минобороны Украины и Генштабу ВСУ системы ситуационной осведомленности разного уровня, объединяющие информацию с дронов, спутников и других источников информации. Кроме того, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, директор компании Алекс Карп поручил разрабатывать софт для анализа данных о военных преступлений россиян.

Ранее "Аэроразведка" рассказала о запуске новой украинской системы управления боем Delta. Делегация из Украины представила разработку на мероприятии НАТО Tide Spirit.

Писали также, что украинские артиллеристы используют программу "Крапива" вместе с САУ Caesar, полученной от западных партнеров. Софт помогает точно стрелять снарядами с бесконтактным взрывателем.