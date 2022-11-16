Не только дроны и артиллерия: какой софт используют ВСУ для уничтожения ВС РФ
Украинские айтишники еще до полномасштабного вторжения РФ предложили военным несколько программ, которые особенно полюбили артиллеристы.
Для освобождения оккупированных территорий украинские военные используют не только современную технику, но и специальное программное обеспечение, которое помогает в критических ситуациях. Издание Forbes выяснило, каким софтом пользуются бойцы и как он помогает им на поле боя.
На государственном уровне в Украине разрабатывают систему ситуационной осведомленности Delta. Она показывает расположение украинских и российских сил на цифровой карте, предупреждая о приближении противника или других опасностях. Пока Минобороны не раскрывает детали проекта в интересах безопасности, но известно, что запускать софт можно на ноутбуках, планшетах и даже смартфонах.
Артиллерист Ярослав Шерстюк разработал для военных несколько особых приложений, одно из которых мессенджер MilChat. Программа создана в 2018 году при поддержке компании Noosphere, а сейчас ее используют примерно 60 тысяч украинских защитников. В феврале командир одной из бригад в Мариуполе приказал подчиненным установить MilChat и передавать через него свою геопозицию в реальном времени. Благодаря этому командование смогло прикрыть подразделение минометным огнем и безопасно провести мимо оккупантов.
Ярослав Шерстюк также разработал виртуальный баллистический калькулятор, который заменил специальную планшетку с линейкой. Вместе с командой айтишников он создал на основе этой программы приложения "УКРОП" на Android и MyGun на iOS, сейчас ими пользуются около 18 тысяч военных.
После начала войны украинская армия столкнулась с проблемой устаревших картах. Для ее решения фонд "Армия SOS" разработал автоматизированную систему управления "Крапива". По словам соучредителя организации Алексея Савченко, сейчас ею пользуются около 90% всех украинских артиллеристов. Разведчики передают на специальное приложение координаты целей, по которым ближайшая батарея открывает огонь.
"Благодаря "Крапиве" у нас одна из самых точных артиллерий в мире, американцы восхищаются", – прокомментировал Олег Берестовой, командир подразделения 15-й бригады артразведки.
Команда программистов из компаний "Гео-Софт", Breeze Software и Primeway Ukraine выпустили программа GisArta. Поначалу она предлагала только офлайн-карту, но со временем она развилась в систему ситуационной осведомленности для штабов, помогающая командирам на уровне дивизий и батальонов оценивать боевую ситуацию на местности и лучше планировать действия.
Как отмечает Forbes, обе команды пытались наладить сотрудничество с украинским правительство, чтобы получить поддержку и дополнительное финансирование, но официально "Крапиву" и GisArta так и не приняли на вооружение, хотя в 2016 году утвердили все необходимые документы. В итоге в 2017 году фонд "Армия SOS" бесплатно передал "Крапиву" государству, а сейчас выпускает обновления.
Еще одна полезная программа: система под названием "Броня", которая позволяет военным поражать российские войска с закрытых позиций, то есть без прямой видимости целей, используя гранатометы, минометы или танки. Как отмечает военнослужащий Алексей Гавриш, софт позволяет быстро вести обстреливать вражеские позиции и отходить, не рискуя техникой или личным составом.
Недавно Минцифры решило привлечь в Украину американскую компанию Palantir, капитализация которой оценивается в $16,6 млрд. Этот гигант заключает контракты с ЦРУ, работает на армию США и Великобритании. Как рассказал заместитель министра Георгий Дубинский, Palantir предоставит Минобороны Украины и Генштабу ВСУ системы ситуационной осведомленности разного уровня, объединяющие информацию с дронов, спутников и других источников информации. Кроме того, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, директор компании Алекс Карп поручил разрабатывать софт для анализа данных о военных преступлений россиян.
Ранее "Аэроразведка" рассказала о запуске новой украинской системы управления боем Delta. Делегация из Украины представила разработку на мероприятии НАТО Tide Spirit.
Писали также, что украинские артиллеристы используют программу "Крапива" вместе с САУ Caesar, полученной от западных партнеров. Софт помогает точно стрелять снарядами с бесконтактным взрывателем.