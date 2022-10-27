Украина разработала систему управления боем в реальном времени Delta, – Аэроразведка

Технология позволяет на цифровой карте отслеживать и управлять своими войсками, а также идет врага на поле боя. Систему тестируют прямо на поле боя.

Related video

На закрытом мероприятии НАТО Tide Spirit украинская делегация показала систему ситуационной осведомленности на поле боя Delta. Об этом сообщает "Аэроразведка".

Украину представлял глава Минцифры Михаил Федоров, а также представители Минобороны Артем Мартыненко и Сершей Гальчинский.

Система управления боем создана для обработки и отображения информации о своих и вражеских силах на конкретном участке территории. Это позволяет командирам видеть задействованную технику и солдат в бою. Ее можно использовать для планирования операций и задач. Также в Delta интегрировали чат-боты.

Как работает Delta?

Delta интегрирует все данные о враге на цифровую карту. Сбор данных происходит от разных источников, в том числе разведки. Ее работа может быть на любом устройстве — ноутбуке, планшете или даже телефоне. Также заявляется, что украинская Delta совместима с системами стран-членов НАТО.

Для защиты от вражеских кибератак, систему оснастили современными средствами мониторигна подозрительной активности. В Центре инноваций и развития оборонных технологий отметили повышенную заинтересованность у коллег по разработке. Благодаря тому, что ее разработка и испытания проходят прямо на поле боя.

"Украина — лучший полигон, поскольку мы имеем возможность проверить все гипотезы в бою и ввести революционные изменения в военной технике и современной войне", — заявил Федоров.

Напомним, США планирует выделить 13 млрд долларов на военное оборудование и разведку.

Ранее Федоров заявил, что генераторы и Starlink помогут Украине наладить связь и интернет после массированного обстрела.